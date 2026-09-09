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Ermedin DemirovicGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Hat-trick de Demirovic garante ao VfB Stuttgart uma excelente largada na Liga dos Campeões

Stuttgart x Viking
Stuttgart
Viking
Liga dos Campeões

O VfB Stuttgart começou muito bem sua temporada na Liga dos Campeões. Graças a um hat-trick do grande destaque Ermedin Demirovic, o Viking FK, campeão norueguês, foi derrotado por 3 a 1.

Os quatro gols saíram em um intervalo de apenas doze minutos. Demirovic abriu o placar aos 20 minutos, antes de o Viking empatar com Zlatko Tripic já dois minutos depois.

Mais quatro minutos depois, Demirovic marcou seu segundo gol na noite. O bósnio recebeu um belo passe em profundidade de Deniz Undav e finalizou bonito, contando com a parte de baixo do travessão.

Aos 32 minutos saiu o quarto e último gol da partida. Undav encontrou Demirovic novamente pelo centro e, desta vez, o atacante teve um pouco de sorte, já que a bola entrou de maneira um tanto fortuita após tocar na luva do goleiro: 3 a 1.



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