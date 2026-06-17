Harry Kane ultrapassa ícone da seleção holandesa e Messi na vitória da Inglaterra sobre a Croácia

Na primeira partida do Grupo L da Copa do Mundo, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2. Harry Kane marcou dois gols, e outro destaque foram os escanteios sempre perigosos de Declan Rice. A equipe de Thomas Tuchel segue na Copa do Mundo na terça-feira contra Gana, que enfrenta o Panamá na madrugada de quarta para quinta-feira.
O primeiro gol em Dallas saiu aos dez minutos. Luka Modric sofreu um pênalti, e Kane foi o responsável pela cobrança. O pênalti, cobrado de forma medíocre, foi defendido por Dominik Livakovic. No entanto, o goleiro croata saiu da linha muito cedo, o que deu ao atacante inglês uma segunda chance. Desta vez, a bola voou impecavelmente no canto direito.
Kane já converteu cinco pênaltis em Copas do Mundo e é, assim, o líder. O artilheiro dividia até então o primeiro lugar com a lenda holandesa Rob Rensenbrink, finalista em 1974 e 1978, além de Gabriel Batistuta, Lionel Messi (Argentina) e Eusébio (Portugal).
A Inglaterra foi dominante na fase inicial, com muitas jogadas perigosas de Noni Madueke pela direita. O atacante do Arsenal tentava constantemente encontrar Kane e Jude Bellingham, embora isso não tenha levado à ampliação da vantagem. Na verdade, nos minutos finais de um primeiro tempo emocionante, os croatas empataram em 1 a 1.
Martin Baturina viu um chute de longe desviar na mão de Jordan Pickford e entrar no canto esquerdo. Um revés para a Inglaterra, que rapidamente recuperou a vantagem. Um cruzamento preciso de Declan Rice pela direita foi habilmente cabeceado por Kane. No quinto minuto dos acréscimos, Peter Musa marcou após passe de Ivan Perisic.
O placar estava em 2 a 2 no intervalo, resultado que durou pouco após o reinício. Bellingham avançou em velocidade pela direita para dentro da área e acertou o canto oposto. A Inglaterra sentiu o cheiro de gol e criou perigo novamente com Bellingham, Nico O’Reilly e Rice, embora um quarto gol não tenha saído graças às boas defesas de Livakovic. A seleção croata claramente teve muito mais dificuldades após o intervalo.
Tuchel decidiu, durante o intervalo para hidratação, colocar Bukayo Saka, Morgan Rogers e Marcus Rashford em campo. Rice, Madueke e Anthony Gordon deram lugar ao trio. A fase final se iniciou e os croatas, apesar do segundo tempo difícil, ainda tinham chances de um bom resultado.
A esperança croata se esvaiu quando Rashford chutou a bola no canto direito após um contra-ataque rápido. Naquele momento, Bellingham, que vinha jogando muito bem, já havia sido substituído. Um ótimo começo, portanto, para a Inglaterra na Copa do Mundo, enquanto os croatas, semifinalistas em 2022, lambem as feridas.