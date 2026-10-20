Mundo Deportivo prevê que Frenkie de Jong jogará como zagueiro pelo Barcelona na noite de terça-feira, contra o Paris Saint-Germain. Ele pode atuar ao lado de Pau Cubarsí.
A expectativa é que De Jong finalmente volte a jogar pelo Barcelona na noite de terça-feira. O meio-campista ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de uma lesão no joelho.
Segundo o bem informado MD, Hansi Flick pretende escalá-lo como zagueiro, já que Eric García e Jules Koundé não estarão disponíveis na noite de terça-feira.
Nas últimas semanas, o técnico alemão já havia testado De Jong ao lado de Cubarsí na zaga durante os treinos do Barcelona.
De Jong já atuou como zagueiro pelo Ajax, mas nunca pelo Barcelona.
Na noite de terça-feira, o Barça disputará sua terceira partida na primeira fase da Liga dos Campeões. O clube venceu os dois primeiros jogos e está em segundo lugar pelo saldo de gols, atrás de seu adversário, o PSG.