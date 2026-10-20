Mundo Deportivo prevê que Frenkie de Jong jogará como zagueiro pelo Barcelona na noite de terça-feira, contra o Paris Saint-Germain. Ele pode atuar ao lado de Pau Cubarsí.

A expectativa é que De Jong finalmente volte a jogar pelo Barcelona na noite de terça-feira. O meio-campista ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de uma lesão no joelho.

Segundo o bem informado MD, Hansi Flick pretende escalá-lo como zagueiro, já que Eric García e Jules Koundé não estarão disponíveis na noite de terça-feira.

Nas últimas semanas, o técnico alemão já havia testado De Jong ao lado de Cubarsí na zaga durante os treinos do Barcelona.

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De Jong já atuou como zagueiro pelo Ajax, mas nunca pelo Barcelona.

Na noite de terça-feira, o Barça disputará sua terceira partida na primeira fase da Liga dos Campeões. O clube venceu os dois primeiros jogos e está em segundo lugar pelo saldo de gols, atrás de seu adversário, o PSG.