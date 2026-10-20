Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Bart DHanis
Traduzido por

"Hansi Flick dá a Frenkie de Jong uma função totalmente diferente no duelo de peso contra o PSG"

Barcelona

Mundo Deportivo prevê que Frenkie de Jong jogará como zagueiro pelo Barcelona na noite de terça-feira, contra o Paris Saint-Germain. Ele pode atuar ao lado de Pau Cubarsí.

A expectativa é que De Jong finalmente volte a jogar pelo Barcelona na noite de terça-feira. O meio-campista ainda não entrou em campo nesta temporada por causa de uma lesão no joelho.

Segundo o bem informado MD, Hansi Flick pretende escalá-lo como zagueiro, já que Eric García e Jules Koundé não estarão disponíveis na noite de terça-feira.

Nas últimas semanas, o técnico alemão já havia testado De Jong ao lado de Cubarsí na zaga durante os treinos do Barcelona.

De Jong já atuou como zagueiro pelo Ajax, mas nunca pelo Barcelona.

Na noite de terça-feira, o Barça disputará sua terceira partida na primeira fase da Liga dos Campeões. O clube venceu os dois primeiros jogos e está em segundo lugar pelo saldo de gols, atrás de seu adversário, o PSG.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google