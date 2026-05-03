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Almere City Marley DorsIMAGO
Daily Loos

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Hans Kraay Júnior revela interesse do PSV por revelação em destaque

PSV
M. Dors

Hans Kraay Júnior está extremamente entusiasmado com Marley Dors, ponta do Almere City. No programa “Goedemorgen Eredivisie” da ESPN, Kraay revelou que o PSV está interessado no atacante de 20 anos.

Dors está a brilhar com o Almere City nos playoffs da Keuken Kampioen. No confronto duplo contra o FC Den Bosch, ele conseguiu marcar duas vezes, para grande satisfação de Kraay.

Ao ver as imagens, o analista se mostra extasiado com o talentoso atacante. “Marley Dors tem muito a oferecer”, começa ele, em seguida perguntando a opinião de Hedwiges Maduro. Afinal, Maduro o conhece de sua passagem pelo Almere.

“Você resumiu bem. É um bom jogador. Ele também pode jogar na posição 10; é um ponta esquerda que costuma entrar pela dentro. É por isso que ele marca tantos gols”, começa Maduro.

“Ele tem profundidade, sabe driblar e marca gols com facilidade. É um jogador muito legal, um rapaz simpático e tem uma boa cabeça. Ele tem potencial, sim”, continua ele.

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O fato de esse potencial também ter sido notado por outros clubes é de conhecimento do Almere, informa Kraay. “Encontrei a diretoria do Almere City no gala da Keuken Kampioen Divisie e eles disseram: ‘Fizemos uma nova oferta de contrato para ele imediatamente, depois de toda aquela euforia’”, conta Kraay, que em seguida cita um clube específico. “E já chegou ao ponto de o PSV estar interessado nele”, afirma o analista.

Marley Dors é formado na base do clube e, até o momento, atuou apenas nove vezes pelo time principal do Almere, marcando três gols. Na equipe de sub-21, que disputa a Segunda Divisão, ele tem sido, no entanto, de grande valor nesta temporada. Em 24 partidas, ele marcou dezesseis gols e deu oito assistências.

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