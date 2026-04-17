Hans Kraay Júnior elogia a “pequena conquista mundial” na Holanda

O Vitesse, atual líder, apresenta o melhor histórico nesta quarta fase da Keuken Kampioen Divisie. Hans Kraay Júnior está, portanto, muito impressionado com o clube que, no ano passado, chegou a perder a licença profissional por algum tempo.

Kraay considera a ascensão do Vitesse nos últimos meses “uma pequena proeza mundial”. “De qualquer forma, eles devem ter um excelente treinador: Rüdiger Rehm. Ele treinou com cinco jogadores três semanas antes do início do campeonato. É realmente incrível o que eles estão fazendo”, comemora o analista da ESPN.

O seguidor do KKD apresenta mais um motivo pelo qual o Vitesse o encanta tanto. “Tudo se encaixou um mês depois”, diz Kraay, referindo-se ao fato de que o Vitesse finalmente recuperou a licença profissional.

“Eles tiveram que jogar três partidas por semana durante dois meses. Mas não ouvi ninguém reclamar. Não tiveram lesões musculares, o que diz muito. E, mesmo assim, o Vitesse conseguiu somar tantos pontos”, repete Kraay, mais uma vez demonstrando que tem grande admiração pelos jogadores de Arnhem.

O Vitesse, que enfrenta o MVV Maastricht na sexta-feira à noite, lidera a quarta fase com dezesseis pontos em sete partidas. O Willem II também tem dezesseis pontos, mas apresenta um saldo de gols inferior. O terceiro colocado, ADO Den Haag, já garantiu a promoção como campeão.

O quarto colocado, RKC Waalwijk, é o maior concorrente do Vitesse. Se o RKC e o FC Den Bosch perderem, e o Almere City FC deixar de ganhar pontos, o Vitesse, caso vença o MVV, estará definitivamente classificado para os play-offs de promoção.