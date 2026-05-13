Hans Kraay Júnior descarta possível sucessor de Ronald Koeman: “Não tem o perfil de um técnico da seleção”

Hans Kraay Júnior não considera Michael Reiziger um sucessor adequado para Ronald Koeman na seleção holandesa. Em sua coluna para a revista Voetbal International, sua conclusão é clara: “Não vejo nele a carisma de um técnico da seleção.”

As especulações sobre o futuro do técnico já estão a todo vapor, antecipando a Copa do Mundo do próximo verão. Afinal, a questão é se Koeman ainda estará no comando da equipe após a fase final nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nesse contexto, há rumores de que Nigel de Jong, diretor de Futebol de Alto Nível, possa estar procurando um sucessor internamente. Nesse sentido, surge o nome de Reiziger — que já havia sido mencionado no início desta semana no programa NOS Studio Voetbal.

“Li as matérias com Nigel de Jong esta semana, nas quais ele afirma que não houve conversas com nenhum treinador e que Ronald Koeman tem a confiança incondicional dos jogadores. Na visão de Nigel de Jong, portanto, não houve absolutamente nenhum motivo para questionar Koeman”, abre o analista da ESPN.

Apesar disso, De Jong deu a entender que, caso a Seleção Holandesa seja eliminada precocemente, a sucessão de Koeman poderia ser analisada internamente, o que, logicamente, leva ao nome de Reiziger. Para Kraay, porém, o ex-técnico do Jong Ajax não é uma opção.

“Ele teve um excelente desempenho no Jong Ajax, com o qual foi campeão da Keuken Kampioen Divisie, está indo bem com a Seleção Holandesa Sub-21 e foi um braço direito mais do que excelente e confiável do Ajax de sucesso sob o comando de Erik ten Hag. Mas não vejo nele um técnico da grande Seleção Holandesa.”

“É verdade que ele teve uma carreira de ponta como jogador, possui um enorme conhecimento de futebol e é um homem leal e civilizado, mas não vejo nele a carisma de um técnico da seleção.”