Hans Kraay Jr.: “Conversei com Jordi Cruijff. Ele disse: ‘Prometi uma coisa ao meu pai, e essa coisa é...’”

Hans Kraay Júnior sabe por que Dick Schreuder, pelo menos, não vai ser o técnico do Ajax. O técnico do NEC já não é uma opção há algum tempo, e o analista de cabelos longos tem — após uma conversa com Jordi Cruijff — uma ideia do motivo.

“Jordi Cruijff disse: não vamos ter um ano de transição. Temos que ser campeões no ano que vem e teremos que voltar a jogar o futebol do Ajax o mais rápido possível”, lembra Kraay Júnior no programa Goedemorgen Eredivisie, citando declarações anteriores do diretor técnico do time de Amsterdã.

“Se você vê que Dick Schreuder consegue incutir todo esse futebol ofensivo em seis semanas no NEC, então o técnico que Cruijff vai contratar — e provavelmente será Míchel, do Girona — também terá que fazer algo parecido”, afirma Kraay Júnior.

“Em seis semanas, ele terá que provocar uma enorme reviravolta. Mas Schreuder, esse não é candidato”, afirma. Kraay Júnior passa então a falar sobre uma conversa que teve com Cruijff a respeito disso.

“Eu o encontrei por acaso e ele me disse: temos que seguir a ideia do meu pai. Prometi uma coisa a ele: que, onde quer que eu fosse trabalhar, o time jogaria no 4-3-3.”

“E Dick Schreuder não joga no 4-3-3”, sabe também Kraay Júnior. O técnico principal do NEC utiliza, de fato, invariavelmente um sistema 3-4-2-1. Bram van Polen, também presente como analista no estúdio da ESPN, acha uma “pena” que o Ajax não tenha chegado a um acordo com Schreuder.

“Eu simplesmente gostaria de ter visto isso, aquele futebol superofensivo na Johan Cruijff ArenA. Eu entendo a linha de raciocínio do Cruijff, mas mesmo assim”, disse o ícone do PEC Zwolle.