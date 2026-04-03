Hans Kraay faz uma pergunta urgente: “Você já teve notícias do PSV?”

Jakob Breum teve um mês de março muito bem-sucedido, com o prêmio de Jogador do Mês como recompensa para o meio-campista ofensivo e ponta. O craque dinamarquês do Go Ahead Eagles parece pronto para dar um passo adiante na próxima temporada.

Breum marcou quatro gols em março, incluindo um hat-trick contra o NAC Breda. Ayase Ueda (Feyenoord) também marcou quatro vezes, embora Breum tenha tido mais dribles bem-sucedidos (89%) e uma melhor precisão nos passes (88,3%).

O meio-campista dinamarquês marcou contra o NAC (vitória por 6 a 0) seu segundo hat-trick defendendo o Go Ahead. “E isso é muito estranho, porque em toda a minha carreira juvenil acho que só consegui uma vez”, disse ele em entrevista a Hans Kraay Júnior, da ESPN.

Breum recebeu o prêmio das mãos do companheiro de equipe Victor Edvardsen, um concorrente pela posição de camisa 10 em Deventer. “Mas se o Victor jogar como camisa 10, eu jogo como camisa 8. Então, isso não faz muita diferença.”

Parece que Breum está vivendo seus últimos meses no Go Ahead, apesar de ter um contrato válido até meados de 2027. O clube, vencedor da copa do ano passado, evita, com uma venda neste verão, que Breum saia de graça um ano depois.

Kraay sabe da duração do contrato de Breum com o Go Ahead e sugere o PSV como possível próximo clube. “Você já ouviu alguma coisa do PSV?”, pergunta o repórter.

“Entendo que você tenha que perguntar isso, mas não, não ouvi nada do PSV.” Breum ressalta imediatamente, porém, que uma permanência mais longa no Go Ahead não está no topo de sua lista. “Preciso dar o próximo passo”, afirma o jogador, que foi contratado pelo time de Deventer em 2023.