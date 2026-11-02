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Hussein Hamdy
Traduzido por

Hamza Abdelkrim entre as surpresas do Barcelona diante do Aston Villa

H. Abdelkarim
E. Tunkara
Barcelona U19 x Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Egito
Espanha
England

Arma secreta do Barça

O Barcelona decidiu recorrer ao egípcio Hamza Abdelkarim para reforçar o elenco da equipe de base, visando ao confronto contra o Aston Villa, nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa de juvenis, numa medida com a qual o clube catalão busca aumentar suas chances de classificação para a próxima fase.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o reforço que a equipe de base do Barcelona, comandada por Pol Planas, receberá não se limitará a Hamza Abdelkarim, já que a lista contará também com a inclusão de Ibrima Toncara, diante do desejo do clube de preparar peças de destaque para o aguardado confronto, que pode representar um ponto de virada na trajetória da equipe no torneio continental.

O Barcelona tem 4 pontos de 9 possíveis até agora, o que torna a vitória sobre o Aston Villa um passo importante para aumentar suas chances de classificação à fase seguinte.

Além disso, somar os três pontos daria à equipe a oportunidade de disputar o encerramento da fase de liga entre as primeiras colocações, evitando ter de disputar o playoff que dá acesso às oitavas de final.

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A equipe catalã extrai alguma confiança de sua atuação na última partida europeia fora de casa, diante do Paris Saint-Germain, na capital francesa.

A inclusão de Ibrima Toncara na lista da base ocorre depois que o jogador treinou, na segunda-feira, sob o comando de Pol Planas, apesar de ter participado recentemente dos treinos do time principal comandado por Hansi Flick.

O jogador não pode disputar as partidas da Liga dos Campeões da Europa com o time principal por não cumprir as exigências de inscrição na lista "B", que requerem que ele tenha passado dois anos consecutivos no clube desde que completou 15 anos de idade.

E, tendo em vista que Toncara tem 16 anos e não foi incluído na lista "A", a Liga dos Campeões da Europa de juvenis segue sendo o torneio continental disponível para sua participação.

Já Hamza Abdelkarim não completou os treinos coletivos na segunda-feira, mas o Barcelona decidiu incluí-lo na lista da equipe de base com vistas a lhe conceder a primeira oportunidade de participação no torneio. Essa decisão veio depois que suas participações com o time principal se limitaram a um papel restrito, num momento em que Gabriel Jesus e Raphinha ficaram plenamente disponíveis no elenco profissional.

Com base nisso, a direção esportiva preferiu dar a oportunidade ao atacante egípcio de viver uma nova experiência competitiva e adquirir mais experiência no confronto contra o Aston Villa, que representa um teste importante nos aspectos técnico e de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que o Barcelona busca obter um resultado que reforce sua posição na disputa pela classificação.

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