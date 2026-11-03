Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Aston Villa, na noite desta terça-feira, no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Flick escalou Gerard Martín no lugar de Frenkie de Jong e Anthony Gordon no lugar de Karim Adeyemi, em comparação com a escalação titular que disputou a partida contra o Alavés pela La Liga.
A escalação do Barcelona ficou assim:
Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon e Raphinha.
Reservas do Barcelona: Szczesny e Livakovic, Guille Víctor, Baldé e Álex Campos, De Jong, Gavi, Bernal e Oriol Juren, Adeyemi, Gabriel Jesus e Hamza Abdelkrim.
Do outro lado, o treinador do Aston Villa, Unai Emery, revelou a escalação de sua equipe, que ficou assim:
Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi e Jackson.