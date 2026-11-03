Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP
Traduzido por

Hamza Abdelkarim no banco: duas mudanças na escalação oficial do Barcelona para o duelo com o Aston Villa

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
H. Flick
Espanha
England
Alemanha

A partida pela Liga dos Campeões da Europa

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Aston Villa, na noite desta terça-feira, no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Flick escalou Gerard Martín no lugar de Frenkie de Jong e Anthony Gordon no lugar de Karim Adeyemi, em comparação com a escalação titular que disputou a partida contra o Alavés pela La Liga.

A escalação do Barcelona ficou assim:

Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon e Raphinha.

Próximas partidas
MUN

MUN

Premier League

08 de nov. de 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

  Reservas do Barcelona: Szczesny e Livakovic, Guille Víctor, Baldé e Álex Campos, De Jong, Gavi, Bernal e Oriol Juren, Adeyemi, Gabriel Jesus e Hamza Abdelkrim.

  Do outro lado, o treinador do Aston Villa, Unai Emery, revelou a escalação de sua equipe, que ficou assim:

Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi e Jackson.

 

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google