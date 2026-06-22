A seleção egípcia acrescentou mais uma página de brilhantismo e conquistas ao seu histórico na Copa do Mundo, após conquistar uma vitória histórica que contou com o destaque de uma nova geração de estrelas e o estabelecimento de dois recordes sem precedentes.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, o jovem Hamza Abdel Karim (18 anos e 171 dias) tornou-se o jogador africano mais jovem da história a vencer uma partida na Copa do Mundo, passando a ser a mais recente estrela a se juntar à lista de lendas egípcias na competição.

Aos 76 minutos, Hamza Abdel Karim entrou em campo no lugar de Mustafa Abdel Raouf “Zico”, marcando assim sua segunda participação na Copa do Mundo, após ter entrado em campo contra a seleção da Bélgica no confronto que terminou empatado em 1 a 1.

Nesse mesmo contexto, a dupla da seleção, Mustafa Zico e Mohamed Salah, destacou-se com uma conquista histórica única, tornando-se os primeiros jogadores na história da Copa do Mundo a marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida vestindo a camisa da seleção egípcia.

A partida contou com um desempenho egípcio excepcional, que combinou a ambição da juventude com a experiência internacional. Hamza Abdel Karim demonstrou maturidade extraordinária, apesar da pouca idade, enquanto Salah e Zico brilharam em uma articulação ofensiva letal que contribuiu diretamente para a conquista da vitória.

Essa dupla conquista é uma prova clara do desenvolvimento do futebol egípcio e de sua capacidade de competir com força no cenário mundial, em meio a um grande otimismo quanto ao futuro dos Faraós na competição.