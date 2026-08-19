Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação oficial de sua equipe para a partida contra o Al Ahly do Egito, pela Troféu Joan Gamper amistoso, no estádio Camp Nou, na noite desta quarta-feira.

Flick escalou o jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim, que enfrentará seu ex-clube pela primeira vez, após sua chegada à equipe catalã na última janela de transferências de inverno.

Hamza Abdel Karim atua como centroavante, à frente da dupla Lamine Yamal e do novo capitão Raphinha.

A partida contra o Al Ahly marca a primeira aparição de Yamal como titular em um jogo de preparação para a temporada 2026-2027.

O técnico alemão não colocou nenhum jogador recém-chegado ao Barça na escalação titular da partida, ficando de fora Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiu e, naturalmente, Rodri, que se juntou ao time ontem, terça-feira.

O Barcelona inicia sua temporada com um confronto contra o Elche no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, após o adiamento da partida contra o Athletic Bilbao na rodada de abertura.

Já o Al Ahly joga contra o El Sharkia Enppi no mesmo dia, pela primeira rodada do Campeonato Egípcio.

Escalação completa do Barcelona:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Eric García, Jules Koundé.

Meio-campo: Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Hamza Abdel Karim.

Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora