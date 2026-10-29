Hakimi surpreende Ounahi após a cirurgia

O marroquino Azzedine Ounahi, astro do Panathinaikos, da Grécia, passou por uma cirurgia bem-sucedida, em meio à expectativa de que fique afastado dos gramados por vários meses.

A operação tem como objetivo reparar o tendão do bíceps femoral da perna direita, segundo anunciou o clube grego em comunicado publicado em suas contas nas redes sociais.

O site Foot Mercato relatou: "Para além da própria cirurgia, foi a identidade do primeiro visitante de Ounahi que chamou a atenção de forma especial".

Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, fez questão de visitar pessoalmente o seu compatriota Ounahi, para saber como ele estava e lhe dar apoio durante esse período difícil.

O Panathinaikos declarou, expressando sua alegria em suas contas nas redes sociais: "Ounahi passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida para reparar o tendão do bíceps femoral da perna direita, e o seu primeiro visitante foi uma pessoa de prestígio igualmente elevado: Achraf Hakimi".

O clube grego também forneceu detalhes sobre a equipe médica que supervisionou a operação. Além de Haris Lalos, médico do clube, participaram Nicolas Lefevre, cirurgião ortopédico, e Christophe Boudot, médico da seleção marroquina e consultor médico do Paris Saint-Germain.

Após essa cirurgia, Ounahi terá de iniciar um longo período de reabilitação antes de poder retornar às competições.

Nesse meio-tempo, o meio-campista marroquino poderá contar com o apoio das pessoas próximas a ele e de seus companheiros na seleção marroquina, com destaque para Achraf Hakimi.