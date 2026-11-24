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O meio esportivo de Marrocos e de Senegal aguarda a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre a crise da final da Copa Africana de Nações de 2025, em um dos casos mais polêmicos da história do torneio continental. Achraf Hakimi, capitão da seleção marroquina e astro do Paris Saint-Germain, revelou como vai encarar o dia do anúncio do veredito e reafirmou o orgulho pelo que a seleção de Marrocos apresentou na decisão, independentemente da sentença esperada.

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Hakimi falou sobre o caso na entrevista coletiva desta terça-feira, véspera do confronto entre Paris Saint-Germain e Roma, marcado para quarta-feira pela Champions League. O jogador comentou sua posição sobre a disputa jurídica entre as federações de Marrocos e de Senegal e a espera pela decisão final do tribunal.

Questionado sobre o veredito do Tribunal Arbitral do Esporte, o astro marroquino afirmou: “A decisão não é fácil. Todo mundo viu o que aconteceu em campo, cada um tem a sua opinião, e eu tenho a minha”.

Em referência aos acontecimentos da final, Hakimi acrescentou: “No futebol, você não pode sair de campo dessa maneira”.

E prosseguiu: “Sinto que fiz o meu trabalho, e o time sente orgulho por ter levado a imagem de Marrocos ao mais alto nível possível. Para mim e para a torcida, temos que continuar orgulhosos do que fizemos”.

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Ao encerrar o assunto, declarou: “Vamos esperar juntos e, independentemente da decisão, precisamos estar prontos para a próxima Copa Africana de Nações, que é o mais importante agora”.

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Um dia tranquilo à espera do veredito do TAS

Hakimi revelou seu plano para o dia do anúncio da sentença e explicou que não vai deixar a espera tirar seu foco da preparação para o próximo jogo europeu.

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Sobre como vai lidar com as horas de expectativa, disse: “Vai ser um dia tranquilo. Vou voltar para casa e descansar um pouco, depois alguém vai me contar a decisão, e então vou dormir para me preparar para o jogo de amanhã”.

As declarações chegam em um momento em que o caso desperta grande interesse em Marrocos e em Senegal, já que o destino do título da Copa Africana de Nações de 2025 passou a depender da decisão do tribunal esportivo, depois que a disputa saiu das instâncias continentais e chegou à mais alta entidade esportiva competente para julgar recursos desse tipo.

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Da conquista em campo à disputa jurídica

A crise remonta à final entre Marrocos e Senegal, disputada em 18 de janeiro de 2026 no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital, Rabat.

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O confronto teve episódios excepcionais nos minutos finais, quando o árbitro marcou pênalti a favor da seleção marroquina. A decisão provocou protestos dos jogadores de Senegal, que deixaram o gramado por orientação do técnico Pape Thiaw.

Após uma paralisação de cerca de 15 minutos, os senegaleses voltaram para concluir a partida, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti com uma cavadinha, à Panenka, e Pape Gueye marcou o gol da vitória de Senegal na prorrogação.

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Assim, a partida terminou com vitória de Senegal em campo, mas a Federação Marroquina apresentou um protesto oficial ao Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, com base no episódio da saída dos jogadores senegaleses do gramado.

Em 17 de março de 2026, o Comitê de Apelação decidiu declarar a seleção de Senegal derrotada por 3 a 0 e conceder o título a Marrocos por decisão administrativa. Isso levou a Federação Senegalesa a recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestar a decisão e pedir a devolução do título.

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Desde então, as duas partes aguardam o desfecho da disputa no tribunal, com Marrocos defendendo a decisão da Confederação Africana e Senegal insistindo que tem direito ao título com base no resultado obtido em campo.

Hakimi concentra o foco no Paris Saint-Germain

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Longe do caso africano, Hakimi se prepara para um duelo importante com o Paris Saint-Germain contra a Roma, pela Champions League, e afirmou que se sente à vontade no clube francês e deseja seguir a carreira por lá por muitos anos.

O lateral marroquino declarou: “Quero continuar escrevendo a história com o Paris Saint-Germain, é o meu time. Espero ficar aqui pelo maior número de anos possível, e deixo um recado a Nasser Al-Khelaifi e Luis Campos para que isso aconteça”.

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E completou: “Eles sabem que eu amo muito o clube e que me sinto parisiense. Meu objetivo é ganhar o maior número possível de títulos e deixar meu nome no lugar mais alto possível da história do Paris Saint-Germain. Para mim, posso encerrar minha carreira aqui”.

Dessa forma, Hakimi aguarda a decisão do tribunal esportivo sobre o destino do título africano, mas ressaltou que a prioridade agora é a preparação para os próximos compromissos, com destaque para a próxima Copa Africana de Nações, além de seguir brigando por títulos com o Paris Saint-Germain.