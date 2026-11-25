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Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, conquistou um trono marroquino de grande prestígio ao superar o compatriota Hakim Ziyech, depois de entrar em campo contra a Roma, da Itália, pela Champions League, nesta quarta-feira à noite.

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Luis Enrique escalou Hakimi entre os titulares do Paris Saint-Germain na partida contra a Roma, no Parc des Princes, pela quinta rodada da fase de liga da competição continental.

Hakimi usa a braçadeira de capitão do time parisiense no jogo, diante da ausência do capitão titular, Marquinhos.

A escalação completa foi a seguinte: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Mayulu e Ferran Torres.

Hakimi se tornou o jogador marroquino com mais partidas disputadas em competições europeias na história, ao chegar ao seu 84º jogo e superar Ziyech, que soma 83 partidas, segundo as estatísticas do site francês StatsFoot.

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Hakimi disputou 82 partidas na Champions League, além de dois jogos na Supercopa da Uefa.

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Ele entrou em campo nessas competições com as camisas de Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Do outro lado, Ziyech, atualmente no Botafogo, disputou 45 partidas na fase principal da Champions League e 14 nas eliminatórias, além de 17 jogos na Europa League e seis nas eliminatórias do mesmo torneio, e ainda uma partida na Supercopa da Uefa.

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Ziyech disputou essas competições europeias por Chelsea, Ajax, Galatasaray e pelos holandeses Twente e Heerenveen.

Marca excepcional de Vitinha

Em outra frente, Vitinha alcançou mais uma marca excepcional: tornou-se o jogador com mais partidas por um mesmo time sob o comando de um único treinador sem ter ficado fora de nenhum jogo da Champions League, de acordo com o StatsFoot.

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Vitinha disputou 51 partidas da Champions League pelo PSG sob o comando de Luis Enrique e nunca ficou de fora de nenhum jogo que o time parisiense fez com o treinador espanhol.