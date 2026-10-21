Hakimi: Mostramos diante do Barcelona que somos campeões da Europa

O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, expressou seu orgulho pela atuação dos companheiros na vitória sobre o Barcelona (4 a 2), na noite da última terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe francesa confirmou seu mérito na competição europeia, pois, após a vitória sobre o Manchester City, líder da Premier League, na semana passada (4 a 2), conseguiu superar o time catalão, que ainda não havia perdido nesta temporada.

Hakimi afirmou em declarações à rede "CBS Sports" após a partida: "Quando você joga contra um time como esse, quer mostrar a eles que somos os campeões e que almejamos continuar vencendo. Queremos mostrar a eles que também somos uma das melhores equipes do mundo, e talvez a melhor no momento".

E acrescentou, segundo transmitiu a rede francesa "Foot Mercato": "Sabíamos que seria uma partida muito difícil. Estávamos enfrentando uma das melhores equipes do mundo, que ainda não havia perdido nesta temporada. Mas nosso time é incrível".

Apesar dos dois gols de empate do Barcelona e das muitas reviravoltas que a partida teve, Hakimi ficou impressionado com a capacidade de seu time de brilhar nos grandes jogos.

E explicou: "Foi uma partida fantástica para os torcedores, mas nós também nos divertimos jogando. Em jogos como esse, temos que defender e atacar em um nível muito alto".

O marroquino também olhou para o restante da temporada com um objetivo claro, ao dizer: "Temos uma grande meta que buscamos alcançar neste ano: vencer novamente a Liga dos Campeões. Nosso objetivo é continuar vencendo".

Essa ambição é alimentada diariamente pelo técnico Luis Enrique, a quem o jogador marroquino elogiou ao dizer: "O treinador se preocupa todos os dias para que não percamos a mentalidade vencedora. Damos o nosso melhor, e espero que continuemos conquistando vitórias".







