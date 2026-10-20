Hakimi iguala feito de Mohamed Salah e se aproxima de trono histórico

O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, contribuiu para a importante vitória de sua equipe sobre o Barcelona, pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu os dois times nesta noite, no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Paris elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo o aproveitamento perfeito e a liderança, enquanto o Barcelona caiu para a quinta posição, com 6 pontos, após sofrer sua primeira derrota europeia nesta temporada.

O quarto gol saiu aos 86 minutos, marcado por Fabián Ruiz, que aproveitou um cruzamento primoroso de Achraf Hakimi.

Segundo a rede de estatísticas "Statsdufoot", Hakimi elevou para 19 o seu número de assistências na Liga dos Campeões da Europa.





A rede acrescentou que Hakimi igualou, assim, a marca do astro egípcio Mohamed Salah, atual jogador do Trabzonspor, da Turquia, e ex-Liverpool.

Também apontou que o camaronês Samuel Eto'o é o jogador africano com mais assistências na Liga dos Campeões da Europa, com 20 passes.

O marroquino ficou a apenas uma assistência de dividir com Eto'o a liderança da lista histórica, vale lembrar que Mohamed Salah não disputa a Liga dos Campeões nesta temporada, já que o Trabzonspor joga a Liga Conferência Europa.







