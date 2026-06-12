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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hakimi faz declarações contundentes antes do confronto contra o Brasil

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
A. Hakimi
Brasil
Marrocos
EUA

Um dos jogos mais importantes da fase de grupos

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, fez declarações inflamadas antes do esperado confronto contra o Brasil, no âmbito da disputa do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões do Atlas” estão prontos para enfrentar a Seleção e conquistar um resultado positivo na estreia.

Hakimi disse, durante a coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira ao lado do técnico Mohamed Wahbi: “Somos o Brasil da África, e todos sabem disso. Acho que todos conhecem a seleção brasileira e o nível de seus jogadores, mas estamos prontos para enfrentá-los”.

O astro do Paris Saint-Germain acrescentou com clara confiança: “Estamos focados em dar o nosso melhor e alcançar os melhores resultados. Pessoalmente, estou concentrado na preparação para o jogo de amanhã. Nosso objetivo é alegrar a torcida marroquina e ter um desempenho excelente na Copa do Mundo”.

Sobre o confronto com o craque brasileiro Vinícius Júnior, Hakimi disse: “Todos nós conhecemos a qualidade do Vinícius. Já joguei contra ele várias vezes. Para defendê-lo, ou contra qualquer outro jogador, precisamos defender como uma equipe unida. Estamos preparados para tudo isso, a equipe está pronta e eu me sinto pronto.”

O capitão da seleção marroquina recusou-se a falar sobre favoritos para vencer o torneio, afirmando: “Em um grande torneio, não há favoritos. A competição será equilibrada. O Brasil tem jogadores excepcionais, assim como nós. Será uma partida acirrada, e os pequenos detalhes farão a diferença”.

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Brasil crest
Brasil
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Sobre sua relação com o companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos, Hakimi revelou: “Não conversei muito com ele nos últimos dias. Ambos estamos focados em nossas seleções. É verdade que nos damos muito bem em Paris, mas em campo, ambos vamos querer vencer. Que a vitória seja da melhor equipe.”

Hakimi encerrou suas declarações elogiando o astro brasileiro Neymar, dizendo: “Gosto de jogar contra os melhores, e Neymar é um deles. Sei que esta pode ser sua última Copa do Mundo, e espero sinceramente que ele esteja em campo para nos enfrentar”.

O confronto entre Marrocos e Brasil é um dos destaques da rodada de abertura, já que as duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, em uma disputa acirrada pelas duas vagas para a fase de oitavas de final.

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