Hakimi faz declarações contundentes antes do confronto contra o Brasil

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, fez declarações inflamadas antes do esperado confronto contra o Brasil, no âmbito da disputa do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões do Atlas” estão prontos para enfrentar a Seleção e conquistar um resultado positivo na estreia.

Hakimi disse, durante a coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira ao lado do técnico Mohamed Wahbi: “Somos o Brasil da África, e todos sabem disso. Acho que todos conhecem a seleção brasileira e o nível de seus jogadores, mas estamos prontos para enfrentá-los”.

O astro do Paris Saint-Germain acrescentou com clara confiança: “Estamos focados em dar o nosso melhor e alcançar os melhores resultados. Pessoalmente, estou concentrado na preparação para o jogo de amanhã. Nosso objetivo é alegrar a torcida marroquina e ter um desempenho excelente na Copa do Mundo”.

Sobre o confronto com o craque brasileiro Vinícius Júnior, Hakimi disse: “Todos nós conhecemos a qualidade do Vinícius. Já joguei contra ele várias vezes. Para defendê-lo, ou contra qualquer outro jogador, precisamos defender como uma equipe unida. Estamos preparados para tudo isso, a equipe está pronta e eu me sinto pronto.”

O capitão da seleção marroquina recusou-se a falar sobre favoritos para vencer o torneio, afirmando: “Em um grande torneio, não há favoritos. A competição será equilibrada. O Brasil tem jogadores excepcionais, assim como nós. Será uma partida acirrada, e os pequenos detalhes farão a diferença”.

Sobre sua relação com o companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos, Hakimi revelou: “Não conversei muito com ele nos últimos dias. Ambos estamos focados em nossas seleções. É verdade que nos damos muito bem em Paris, mas em campo, ambos vamos querer vencer. Que a vitória seja da melhor equipe.”

Hakimi encerrou suas declarações elogiando o astro brasileiro Neymar, dizendo: “Gosto de jogar contra os melhores, e Neymar é um deles. Sei que esta pode ser sua última Copa do Mundo, e espero sinceramente que ele esteja em campo para nos enfrentar”.

O confronto entre Marrocos e Brasil é um dos destaques da rodada de abertura, já que as duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, em uma disputa acirrada pelas duas vagas para a fase de oitavas de final.