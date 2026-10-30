Hakimi escreve história em Paris: marcou 3 e deu 2 em uma noite inesquecível

O Paris Saint-Germain conquistou uma grande vitória sobre seu visitante, o Le Havre, pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, pela nona rodada do Campeonato Francês, depois de reverter uma desvantagem de um gol e transformá-la em um triunfo folgado, graças à atuação brilhante de seu astro marroquino Achraf Hakimi, que participou dos cinco gols de sua equipe.

O Le Havre surpreendeu os donos da casa com o gol de abertura aos 18 minutos, quando Maya finalizou uma jogada coletiva iniciada por Rayan Fofana, com um chute de pé esquerdo que balançou as redes do goleiro Safonov. Mas a resposta do Paris Saint-Germain veio rápida, depois que Goudts marcou o gol de empate aos 26 minutos, aproveitando o cruzamento de Achraf Hakimi, que Hernández ajeitou com habilidade dentro da área.

E apenas dois minutos depois, Hakimi conseguiu colocar a equipe parisiense em vantagem, após receber um passe de Mayulu, driblar Touba e o goleiro Boudart, para colocar a bola nas redes, encerrando os donos da casa o primeiro tempo em vantagem pelo placar de 2 a 1.

E com o início do segundo tempo, o Paris Saint-Germain manteve sua pressão, e Hakimi ampliou a vantagem de sua equipe com um terceiro gol aos 55 minutos, por meio de uma magnífica cobrança de falta da entrada da área, que chutou de pé direito para o fundo das redes, antes que Mayulu acrescentasse o quarto gol, aproveitando um erro grave do goleiro Boudart ao afastar a bola.

E Hakimi encerrou o festival de gols marcando seu terceiro gol pessoal aos 69 minutos, depois de aproveitar um novo erro do goleiro, completando seu hat-trick em uma noite excepcional para o lateral marroquino, que esteve presente nos cinco gols de sua equipe.

Com essa vitória, o Paris Saint-Germain conquistou seu sexto triunfo consecutivo, mantendo a liderança da classificação do Campeonato Francês, antes de seu aguardado confronto diante do Villarreal na Liga dos Campeões da Europa, enquanto o sofrimento do Le Havre continua no fundo da tabela, com a persistência de seu jejum sem qualquer vitória, antes de sua próxima partida diante do Lorient.