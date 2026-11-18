Compartilhar Siga GOAL no Google

Hajime Moriyasu encerrou sua passagem de oito anos como técnico do Japão após uma derrota para o Paraguai. Aos 58 anos, ele deixa o cargo depois de 114 jogos, com a esperança de que a seleção continue evoluindo até conquistar a Copa do Mundo.

Publicidade

Moriyasu encerra passagem de oito anos pelo Japão

Moriyasu encerrou sua passagem de oito anos como técnico do Japão. O treinador de 58 anos comandou a equipe pela última vez na terça-feira, quando sofreu uma apertada derrota por 2 a 1 para o Paraguai .

Moriyasu havia assinado uma prorrogação de contrato prevista para durar até o fim da Copa da Ásia, em fevereiro. No entanto, o adiamento inesperado do torneio para dezembro de 2027 significa que sua passagem pelo comando terminou oficialmente nesta semana. A saída encerra uma era marcante para o futebol japonês. Moriyasu deixa o cargo após dirigir 114 partidas desde que foi nomeado, depois da Copa do Mundo de 2018.

O sonho de conquistar a Copa do Mundo

Apesar da saída repentina, Moriyasu segue otimista quanto ao futuro da seleção. Ele espera que o trabalho que serviu de base à equipe leve o Japão ao topo do futebol mundial nos próximos anos.

"Acredito que o fundamental é o Japão continuar evoluindo a partir da força que tem hoje para se tornar a melhor equipe do mundo", disse Moriyasu à Nippon TV. "Espero que os jogadores continuem crescendo e melhorando.

Publicidade Publicidade

"Como torcedor, quero acompanhar e apoiar a seleção japonesa enquanto ela dá os próximos passos rumo ao título mundial. Tive a sorte de trabalhar com grandes jogadores e integrantes da comissão técnica, e pude passar momentos muito felizes com eles."

Tópicos relacionados

Grandes vitórias e decepções

Moriyasu levou o Japão a uma série de vitórias expressivas durante sua longa passagem. Sua equipe conquistou triunfos surpreendentes sobre Espanha e Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, antes de ser eliminada pela Croácia nos pênaltis nas oitavas de final.

A seleção também conquistou vitórias históricas sobre Inglaterra e Brasil na preparação para o torneio de 2026. No entanto, a equipe de Moriyasu frequentemente não conseguiu superar seus resultados anteriores nas fases finais dos grandes torneios, especialmente ao perder para o Catar na final da Copa da Ásia de 2019.

Publicidade

As campanhas recentes também terminaram em decepção para a seleção. O Japão caiu nas quartas de final da Copa da Ásia de 2023 e foi eliminado pelo Brasil na fase de 32 seleções da Copa do Mundo deste ano. Assim, a equipe continua sem jamais ter passado das oitavas de final no torneio mundial.

Oiwa assume o comando

Após a saída de Moriyasu, o atual técnico da seleção sub-23, Go Oiwa, assumirá o comando da seleção principal. Oiwa herda um elenco determinado a alcançar um feito inédito e, enfim, chegar à elite do futebol internacional.