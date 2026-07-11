Haitham Hassan: O Egito é o mais forte da África e espero que a trajetória de Salah se repita

Haitham Hassan, jogador da seleção egípcia, afirmou que suas ambições com os “Faraós” não têm limites, ressaltando que a geração atual tem capacidade para alcançar grandes conquistas no futuro próximo, após a excelente atuação da equipe na Copa do Mundo.

Haitham Hassan havia participado com a seleção egípcia da última edição da Copa do Mundo, na qual os Faraós foram eliminados nas oitavas de final pela Argentina (2 a 3), em uma partida marcada por várias decisões arbitrais polêmicas, com muitos relatos apontando para um forte favoritismo por parte do suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O mais forte da África

Haitham Hassan disse em declarações ao programa “Al-Hikaya”, com o jornalista Amr Adib: “Sim, quero conquistar tudo com a seleção egípcia. Sonhar não custa nada, e podemos conquistar tudo. Temos grandes ambições e sempre buscamos a vitória”.

Ele acrescentou: “A seleção egípcia é a mais forte da África; temos os melhores jogadores, além de uma geração excepcional e uma comissão técnica maravilhosa. Éramos uma equipe coesa e forte, próximos uns dos outros dentro e fora de campo, e demonstramos isso durante a Copa do Mundo”.

E continuou: “Temos jogadores jovens do mais alto nível; eles são o futuro da seleção egípcia e podem fazer a diferença nos próximos anos”.

Os bastidores de sua convocação para a seleção egípcia

Haitham Hassan falou sobre os bastidores de sua escolha para representar a seleção egípcia, explicando que Wasim Ahmed teve um papel importante ao acompanhá-lo e manter contato com ele durante o último período.

Ele disse: “Wassim Ahmed vinha se comunicando comigo há muito tempo e me acompanhava em todas as etapas; foi ele quem facilitou o contato com a comissão técnica e os dirigentes para que eu pudesse me juntar à seleção egípcia”.

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O jogador explicou que alguns trâmites atrasaram sua estreia pela seleção no início da Copa do Mundo, dizendo: “Houve um problema relacionado a alguns documentos, que a Federação Internacional precisava verificar, mas a comissão técnica e a diretoria fizeram um trabalho excelente e rápido para que eu pudesse participar dos demais jogos do torneio”.

Orgulhoso de jogar ao lado de Mohamed Salah

Haitham Hassan expressou sua grande felicidade por representar a seleção egípcia, afirmando que jogar ao lado de Mohamed Salah é um grande orgulho para ele e que deseja seguir seus passos e alcançar o que ele conquistou com a seleção.

Ele disse: “Tenho muito orgulho de jogar com Mohamed Salah, pois ele é um grande jogador e um ícone do futebol egípcio. Espero repetir o que ele fez pela seleção egípcia e conquistar grandes conquistas vestindo a camisa dos Faraós”.

Ele acrescentou que a presença de jogadores com grande experiência, como Salah, ajuda a nova geração a se desenvolver e a adquirir mais experiência dentro e fora de campo.

O gol contra a Argentina teria virado assunto mundial

Haitham Hassan comentou sobre o gol que a seleção egípcia marcou contra a Argentina na Copa do Mundo e que foi anulado, afirmando que, na sua opinião, foi um dos gols mais bonitos do torneio.

Ele disse: “Marcamos um gol que considero um dos mais bonitos do torneio e, talvez, um dos melhores gols da história da Copa do Mundo. Fiquei triste porque ele não foi validado, e não vi nenhuma falta da nossa parte”.

E acrescentou: “Se tivesse sido a Argentina a marcar o gol, acredito que ele não teria sido anulado”.

Haitham Hassan concluiu suas declarações ressaltando sua felicidade por representar a seleção egípcia, enfatizando que os jogadores têm vontade de continuar evoluindo e alcançar mais sucessos nos próximos anos.