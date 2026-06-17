Hafiz Daraji: O que Messi tem na Argentina, Ronaldo não encontra na Portugal

O comentarista argelino Hafiz Daraji comparou a situação dos dois grandes astros, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com as seleções de seus respectivos países.

Durante sua análise da partida entre Portugal e a República Democrática do Congo, transmitida pelos canais “BeIN Sports”, ele afirmou que os jogadores da seleção europeia não conseguiram passar a bola para Cristiano Ronaldo.

E continuou: “O que Messi encontra na Argentina, Ronaldo não encontra em Portugal”.

E completou: “A Portugal teve uma geração excepcional nos últimos 15 anos, mas não possui a tradição das grandes seleções; a Argentina conquistou o título da Copa do Mundo três vezes e sempre disputa o título da Copa do Mundo”.

Draghi acrescentou: “Messi joga em um time que está sempre na disputa, possui a cultura e a tradição das grandes seleções e é um candidato constante ao título em todas as competições que disputa”.

E continuou: “Na Argentina, Messi conta com o apoio da mídia e da torcida, além de uma equipe forte — coisas que Ronaldo não encontra em Portugal”.

Vale lembrar que a Portugal caiu na armadilha do empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, um resultado decepcionante para a torcida da seleção europeia.

Por outro lado, Messi liderou a Argentina à vitória sobre a Argélia por 3 a 0, marcando os três gols sozinho.