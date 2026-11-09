O comentarista esportivo argelino Hafid Derradji relacionou a demissão de Hossam Hassan do comando da seleção do Egito às crises que cercaram o treinador no último período, considerando que o atrito com Mohamed Salah, astro da seleção, talvez tenha sido um dos fatores que aceleraram sua saída do cargo.

Derradji afirmou, em uma publicação em sua conta oficial no site "X", que Hossam Hassan "foi quem derrubou Hossam Hassan", explicando que o treinador pagou o preço do acúmulo de crises técnicas, midiáticas e pessoais, além de seu atrito com o jogador mais importante da seleção, algo que, em sua visão, não precisava ter se transformado em uma batalha aberta.

O comentarista argelino acrescentou que o confronto com Mohamed Salah não precisava ter escalado dessa forma, em referência ao desentendimento que envolveu o capitão da seleção e o diretor técnico, o que lançou uma sombra sobre o ambiente da seleção no último período.

O comentário de Derradji veio após o anúncio da Federação Egípcia de Futebol, na noite de sábado, do encerramento da missão de Hossam Hassan e de sua comissão técnica e administrativa, após uma série de reuniões da diretoria, afirmando que a decisão se baseia no estudo das circunstâncias e dos acontecimentos recentes e do impacto negativo resultante sobre a imagem positiva da seleção.

No mesmo contexto, a federação de futebol decidiu encarregar Ali Maher, atual diretor técnico do Ceramica Cleopatra, de assumir o comando técnico da seleção na próxima fase, solicitando-lhe que apresentasse sua proposta para a formação da comissão técnica auxiliar.

A relação de Hossam Hassan com Mohamed Salah vinha registrando tensão no último período, em meio a divergências de posições e declarações, fazendo com que a crise se transformasse em foco de amplo debate entre os torcedores e os seguidores, coincidindo com a saída do diretor técnico do comando do Egito.