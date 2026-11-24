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Hafid Derradji, narrador argelino dos canais beIN Sports, comentou a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de devolver ao Senegal o título da Copa Africana de Nações de 2025, depois de anular a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de conceder o troféu ao Marrocos.

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Em publicação no X, ele afirmou que a seleção senegalesa se tornou a primeira equipe da história a conquistar o título duas vezes na mesma edição: uma dentro de campo e outra nos corredores dos tribunais.

Derradji disse que a decisão da corte veio como era esperado, ao anular a decisão da CAF que havia dado o título à seleção marroquina e confirmar o resultado da final, que terminou com vitória do Senegal por 1 a 0 na prorrogação.

Ele acrescentou que o campo deu seu veredito e, depois, a Justiça esportiva veio confirmá-lo, em referência à recuperação, pelo Senegal, do título conquistado em campo antes de ser retirado por uma decisão administrativa.

O narrador argelino destacou o paradoxo que marcou o caso, já que a seleção senegalesa se viu campeã do torneio duas vezes durante a mesma disputa: a primeira após a vitória sobre o Marrocos na final, e a segunda depois da sentença da Corte Arbitral do Esporte, que lhe devolveu oficialmente o título. O comentário teve tom irônico em relação ao rumo excepcional tomado pela crise, que se arrastou por cerca de 10 meses e mobilizou a opinião pública esportiva africana.

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Na terça-feira, a Corte Arbitral do Esporte emitiu sua sentença anulando a decisão do Comitê de Apelação da CAF, de 17 de março, que havia considerado que o Senegal abandonou a final e dado a vitória ao Marrocos por 3 a 0. Com a nova sentença, o resultado do confronto voltou a ser o registrado em campo: vitória senegalesa por 1 a 0.

A crise remonta aos acontecimentos da final, disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, quando os jogadores do Senegal deixaram o gramado em protesto contra a marcação de um pênalti para o Marrocos nos minutos finais do tempo normal, antes de retornarem após uma paralisação de cerca de 15 minutos.

Brahim Díaz desperdiçou a cobrança com uma cavadinha, e Pape Gueye marcou depois o gol da vitória do Senegal na prorrogação.