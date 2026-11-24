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Hafid Derradji, narrador argelino dos canais beIN Sports, levantou questionamentos sobre a origem das informações em que o lado marroquino se baseou para denunciar uma suposta ligação telefônica entre o presidente da Federação Senegalesa de Futebol e um dos membros do painel de três árbitros da Corte Arbitral do Esporte, horas antes do anúncio da aguardada decisão sobre a crise da final da Copa Africana de Nações de 2025. Para ele, o fato de o Marrocos saber da existência desse contato levanta dúvidas tão importantes quanto a própria ligação.

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Os questionamentos de Derradji surgem após a revelação da emissora francesa RMC Sport de que o assessor jurídico da Federação Real Marroquina de Futebol enviou uma carta oficial à Corte Arbitral do Esporte, informando sobre um episódio que teria ocorrido nas últimas horas: segundo a versão marroquina, uma ligação telefônica no domingo entre Abdoulaye Fall, presidente da federação senegalesa, e o advogado alemão que ocupa uma das três cadeiras do painel arbitral encarregado de julgar a disputa.

Em seu perfil no Twitter, Derradji se deteve na questão de como essas informações chegaram ao lado marroquino, perguntando se um terceiro o teria avisado da existência da ligação, se houve um vazamento de dentro do entorno do caso ou se a federação marroquina obteve as informações de outra fonte.

Ele considerou essas perguntas legítimas, sobretudo porque o caso está sendo analisado por um painel arbitral que, em tese, deve ter independência, sigilo e imparcialidade.

O episódio ganha uma sensibilidade especial pela natureza da acusação e pelo momento em que surgiu, já que a mera alegação de um contato entre o presidente da federação senegalesa e um dos árbitros não comprova qualquer irregularidade, assim como a apresentação dessas acusações antes da decisão não dispensa a verificação de sua veracidade.

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Por outro lado, a RMC Sport citou fontes próximas à cúpula da federação senegalesa que negam qualquer ligação entre Abdoulaye Fall e o advogado alemão, o que torna a existência do contato um ponto de divergência entre as duas partes.

Derradji ressaltou que a questão mais importante não se limita a saber se a ligação de fato ocorreu ou o que foi dito nela, mas também envolve identificar quem repassou a informação ao lado marroquino e de que forma ela chegou até ele.