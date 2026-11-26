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O problema talvez não esteja na capacidade do Al-Ittihad de convencer Anis Hadj Moussa a se transferir para a Saudi Pro League, mas sim em convencer o Feyenoord, da Holanda, a abrir mão de uma de suas principais armas ofensivas no meio da temporada.

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O clube saudita quer um ponta com habilidade, velocidade e capacidade de fazer a diferença, enquanto o clube holandês entende que liberar o jogador em janeiro pode lhe custar mais do que ganharia financeiramente.

O cenário atual coloca o Al-Ittihad diante de uma equação complicada. O interesse no jogador argelino não é novo, e as negociações anteriores, no último verão europeu, já revelaram a disposição do clube saudita de apresentar uma proposta milionária, que chegou a cerca de 42,5 milhões de euros. No entanto, o negócio emperrou por causa da insuficiência das garantias financeiras oferecidas para concluí-lo.

Agora, com a aproximação da janela de transferências de inverno, o obstáculo parece não ser mais apenas financeiro: passou a envolver também o momento da negociação e o desejo do Feyenoord de manter seu jogador.

Feyenoord não quer vender Hadj Moussa, e dinheiro não é tudo

A insistência do Feyenoord em manter Hadj Moussa até o fim da temporada reflete a consciência do clube sobre seu valor técnico, sobretudo porque o jogador oferece um ganho claro no terço ofensivo graças à capacidade de driblar em espaços curtos e de superar os defensores no um contra um, além da versatilidade de funções, que vai da criação de chances à finalização.

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Por isso, a chegada de uma proposta financeira alta não significa necessariamente uma mudança de posição do clube holandês, já que perder um jogador com essas características no meio da temporada pode obrigar o time a buscar um substituto às pressas, e talvez não encontre alguém capaz de ter o mesmo impacto, mesmo que tenha o orçamento necessário para contratá-lo.

Além disso, o momento dá ao Feyenoord um trunfo a mais, pois não há nenhuma necessidade técnica urgente que o leve a vender o jogador em janeiro, enquanto o clube pode adiar qualquer decisão sobre o futuro dele para o meio do ano, quando terá mais margem para reorganizar o elenco e compensar uma eventual saída.

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A vontade do jogador é a chave da negociação

Mas a resistência do Feyenoord não significa que o assunto esteja totalmente encerrado. Há outro fator que pode mudar a equação: a posição do próprio Hadj Moussa. O jogador de 24 anos pode enxergar na proposta do Al-Ittihad uma oportunidade de viver uma nova experiência na Saudi Pro League e de integrar um projeto com grandes ambições nos âmbitos nacional e continental.

Se o ponta argelino manifestar claramente o desejo de sair, o Feyenoord pode se ver diante de uma situação mais complicada, principalmente se a vontade do jogador vier acompanhada de uma nova proposta financeira e de garantias mais sólidas do que aquelas que travaram a tentativa no meio do ano.

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Ainda assim, a vontade do jogador, por si só, não garante a conclusão do negócio, enquanto o clube holandês se mantiver firme em sua posição contratual e técnica.

Por que o Al-Ittihad insiste em Hadj Moussa?

O interesse no jogador argelino parece lógico do ponto de vista técnico. Ele não é apenas um ponta veloz: tem características de que qualquer time em busca de soluções ofensivas variadas precisa, sobretudo em jogos contra defesas fechadas. Sua capacidade de reter a bola, driblar e criar superioridade numérica oferece ao treinador uma opção diferente dos pontas que dependem mais da velocidade em espaços abertos.

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Além disso, Hadj Moussa ainda está numa idade que lhe permite evoluir, o que torna sua contratação um investimento de longo prazo, e não apenas um reforço para um período curto. Mas o Al-Ittihad também precisa avaliar o custo da negociação em comparação com as outras opções disponíveis, para que a insistência em um nome específico não se transforme em um peso para seu planejamento no mercado.

Da França à Argélia: a formação de um talento

Hadj Moussa começou a carreira na França, passando pelas categorias de base de Torcy, Montfermeil e Lens, antes de se mudar para a Bélgica em 2022, pelo Olympic Charleroi, e depois ter uma passagem pelo Patro Eisden no meio de 2023.

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Em fevereiro de 2024, chegou ao Campeonato Holandês, emprestado ao Vitesse Arnhem, e chamou a atenção do Feyenoord, que anunciou sua contratação em abril do mesmo ano, para que ele começasse sua trajetória no clube na temporada 2024-2025, com contrato até o meio de 2030.

No cenário internacional, optou por defender a seleção da Argélia apesar de ter nascido na França. Já havia atuado pelas seleções de base antes de fazer sua estreia pela seleção principal em março de 2024, contra a Bolívia.

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Dessa forma, a negociação por Hadj Moussa não parece ser apenas uma disputa financeira entre Al-Ittihad e Feyenoord, mas um teste da capacidade do clube saudita de aliar a atração financeira ao convencimento esportivo, diante de um clube que não vê motivo para abrir mão de sua estrela no meio da temporada.

Entre o desejo do Al-Ittihad, a resistência do Feyenoord e as possíveis posições do jogador, o próximo mês de janeiro será decisivo para saber se o ponta argelino começará um novo capítulo da carreira pela porta da Saudi Pro League ou se o Al-Ittihad adiará para o meio do ano o sonho de contratá-lo.