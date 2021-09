Hackers invadem site da Anvisa e usam bandeira da Argentina: "vão nos expulsar também?"

Ataque cibernético deixou formulário do viajante fora do ar e fez provocações

O clássico entre Brasil e Argentina, que foi suspenso após o início do jogo na NeoQuímica Arena, no último domingo (05), ganhou um novo capítulo na última quarta-feira (08), quando hackers invadiram o site da Anvisa e substituíram os formulários que os viajantes precisam preencher por uma bandeira do país vizinho.

Além da bandeira da Argentina, os hackers escreveram a seguinte frase: "Anvisa, não ficamos de quarentena para passar por seus servidores: vão nos expulsar também?". Por conta da invasão, o site ficou fora por ano por cerca de uma hora e meia.

Em nota, a Anvisa informou que a invasão dos hackers não comprometeu outros serviços e destacou que tomará as ações cabíveis.

"Esclarecemos que o ataque foi do tipo defacement (modificação de estética da página web), não havendo, portanto, alteração de dados e impacto nos demais sistemas da Agência".

Com a suspensão do jogo do último domingo (05), a FIFA está colhendo todas as informações e vai analisar o caso antes de apontar o caminho a ser seguido. Nesta quinta-feira (09), o Brasil entra em campo diante do Peru, na Arena Pernambuco.