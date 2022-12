Haaland x Mbappé é o novo Messi x Cristiano Ronaldo? Não para o norueguês

Erling Haaland admite que o debate Lionel Messi x CR7 foi “positivo”, mas reluta em formar sua própria rivalidade com o francês

Enquanto dois jogadores icônicos com 12 Bolas de Ouro entre eles começam a chegar ao fim de suas ilustres carreiras, uma nova geração está pronta para ocupar o espaço que ficará em aberto. Messi – que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina – e o ícone português Ronaldo cativaram o público com suas façanhas notáveis, mas o atual atacante do Manchester City, Haaland, não vê razão para que ele deva ser arrastado para uma rivalidade esportiva semelhante com o atacante do Paris Saint-Germain, Mbappé.

"É impossível dizer. Eu não gosto de me comparar com os outros. Acho que você precisa ser seu próprio jogador quando se trata disso, então não gosto de comparar nem nada com isso. Acho que a mídia tem feito isso com Ronaldo e Messi nos últimos 10 anos e acho que eles também estão pressionando um ao outro. Acho que tem sido uma coisa positiva. Barcelona e Madrid um contra o outro. Foi a rivalidade perfeita. Mas não penso nisso, honestamente.", afirmou ao Viaplay.

Haaland e Mbappé têm atuado em seus respectivos clubes na campanha de 2022-23, com o primeiro marcando 23 gols em 18 partidas pelo City, enquanto o francês tem 19 tentos em 20 jogos pelo PSG.

Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2022, marcando inclusive um hat-trick na final com a Argentina, e ele já está de volta aos treinos no PSG enquanto os principais clubes da Europa - incluindo o City, campeão da Premier League - se preparam para um retorno à competição nacional.