Haaland sobre cortar o cabelo: as pessoas não me reconhecem mais na rua

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, demonstrou satisfação por abandonar seu longo cabelo loiro e seu famoso penteado, depois que o novo visual lhe garantiu uma dose maior de privacidade, apesar das amplas reações provocadas por sua decisão.

Haaland surpreendeu a todos no fim do último mês de agosto, antes do início da temporada, quando decidiu abandonar o cabelo comprido e o coque com os quais costumava aparecer, adotando um corte curto e completamente diferente de seu visual habitual, que havia se tornado uma marca registrada entre os craques do futebol.

O atacante norueguês não se limitou a mudar o visual, mas também se divertiu com as reações de seus amigos, já que fez chamadas de vídeo com eles para ver o quanto ficariam surpresos com seu novo visual. O sueco Zlatan Ibrahimovic esteve entre os que comentaram a mudança, questionando: "O que você fez? Que isso? Você perdeu uma aposta ou o quê?".

Haaland recupera um pouco de privacidade

Haaland afirmou, em declarações à rede "Sky Sports", reproduzidas pela RMC francesa, que não esperava que a mudança de penteado recebesse tanta atenção.

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Ele explicou: "Esperava que a coisa causasse algum alvoroço, mas não esperava que o mundo inteiro olhasse para o meu novo corte de cabelo. Foi muito engraçado".

E acrescentou o atacante norueguês, de 26 anos: "As pessoas não me reconhecem mais tanto na rua. Aquele belo cabelo loiro já não aparece. É uma mudança, e acho que isso é uma coisa boa".

Apesar de abrir mão de uma de suas marcas registradas mais evidentes fora de campo, Haaland segue brilhando dentro das quatro linhas, já que marcou 7 gols em 7 partidas que disputou pelo Manchester City em diferentes competições, enquanto a equipe lidera a tabela de classificação da Premier League.