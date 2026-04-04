Haaland se critica após o hat-trick contra o Liverpool: “Eu estava muito instável”

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, elogiou a vitória de sua equipe por 4 a 0 sobre o Liverpool, neste sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Haland disse, em declarações à rede "TN Sports": "Marcar um hat-trick? É incrível. No primeiro tempo sofremos um pouco, mas continuamos pressionando após os 30 minutos. É incrível, teremos mais uma viagem a Wembley e isso é importante. O período entre os 30 e os 60 minutos foi um dos nossos melhores momentos nesta temporada.”

E acrescentou: “Faz muito tempo desde que fiz isso (marcar um hat-trick) com o City, então está na hora de fazer isso de novo! É algo especial, então estou muito feliz”.

Sobre sua temporada, Haaland comentou: “Tem sido muito irregular, o que não é bom o suficiente. Agora temos uma longa semana pela frente, pois não estamos na Liga dos Campeões, e isso não é bom o suficiente, mas temos que enfrentar o Chelsea em mais uma partida.”

E continuou: “Vou pedir ao Antoine Semenyo para continuar mandando esses cruzamentos. Ele é um jogador novo e leva algum tempo para se adaptar, mas o cruzamento dele foi ótimo, e o do Nico O’Reilly foi incrível.”

Sobre a conquista da FA Cup, o astro norueguês declarou: “Já disputei uma final da FA Cup e agora vamos para Wembley. Este clube deve conquistar títulos nos níveis mais altos.”



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