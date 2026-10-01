Erling Haaland, estrela do Manchester City, entrou com uma ação judicial contra a companhia aérea "Norwegian", em razão do uso de sua imagem e de seus traços característicos na campanha de marketing durante a Copa do Mundo de 2026.

O jornal "Aftenposten" informou que o caso diz respeito à violação da lei de marketing, e uma das publicações da companhia Norwegian havia mostrado um avião com o corte de cabelo de Haaland, antes de a publicação ser posteriormente apagada.

Está previsto que as duas partes realizem uma reunião digital de planejamento no Tribunal de Primeira Instância de Oslo no dia 9 de outubro deste ano.

O advogado de Haaland, Thomas Hagen, afirmou em uma mensagem por e-mail ao jornal Verdens Gang: "Confirmamos que, em nome da empresa York Promotions Limited e de Haaland, entramos com uma ação judicial contra a companhia Norwegian Air Shuttle ASA".

O advogado de Haaland esclareceu que o caso diz respeito ao que ele considera um uso ilegal, por parte da "Norwegian", dos traços característicos de Haaland no marketing de passagens aéreas durante a Copa do Mundo de futebol.

O jornal apontou, entre outras coisas, uma publicação na qual a "Norwegian" exibiu a imagem de um avião com o antigo corte de cabelo de Haaland, no qual ele aparecia com cabelo loiro preso em formato de rabo de cavalo. A publicação foi posteriormente apagada.

Ao mesmo tempo, Eivind Hammer Myhre, responsável suplente pela imprensa na companhia Norwegian, confirmou ao jornal Verdens Gang que a empresa recebeu a ação judicial.

Myhre disse: "É verdade que recebemos uma ação judicial, cujo motivo não compreendemos. Nós participamos, como a maioria dos noruegueses, do apoio à seleção nacional neste verão, por meio de algumas poucas publicações espontâneas baseadas nas tendências em alta nas redes sociais".

E prosseguiu: "É lamentável que os cânticos de apoio tenham sido recebidos com uma ação judicial, mas esperamos ter um diálogo sensato para que também no futuro nos seja permitido continuar apoiando nossos heróis esportivos em comum".



