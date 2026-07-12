Haaland defende Bellingham: as críticas não condizem com o melhor do mundo

Erling Haaland, atacante da Noruega, afirmou que não ficou surpreso com o brilhantismo de Jude Bellingham e com o fato de ele ter levado a seleção da Inglaterra à vitória sobre a Noruega (2 a 1) na prorrogação, nas quartas de final da Copa do Mundo, ressaltando que o meio-campista inglês é um dos melhores jogadores do mundo e não merece as críticas que vem recebendo.

Haaland elogiou seu ex-companheiro no Borussia Dortmund, depois que Bellingham marcou dois gols na partida, elevando sua contagem para seis gols na Copa do Mundo realizada na América do Norte, isso após a polêmica que antecedeu o torneio sobre seu lugar na escalação titular da seleção inglesa.

Haaland disse, em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “Não estou surpreso por ele ter marcado dois gols hoje e apresentado esse nível de jogo”.

E acrescentou: “A única coisa que me surpreende é que, às vezes, acho que ele recebe mais críticas do que deveria, seja por não marcar gols suficientes ou por qualquer outro motivo”.

E continuou: “Acho que ele não merece isso de forma alguma, pois é um dos melhores jogadores do mundo. É um meio-campista e, mesmo assim, marca gols e consegue driblar qualquer jogador em campo”.

E acrescentou: “Não tenho nada a fazer a não ser elogiar Gud. Acho que ele é um jogador incrível. A Inglaterra tem sorte, e o Real Madrid também, porque todo mundo gostaria de ter um jogador como ele no time”.

Haaland chegou ao jogo contra a Inglaterra com 7 gols em 6 partidas, mas não conseguiu deixar sua marca diante da defesa da seleção inglesa, ontem, sábado.

Por outro lado, a seleção da Noruega foi privada de um gol que lhe daria a vantagem (2 a 1) no segundo tempo, depois que o árbitro marcou uma falta contra Haaland por ter empurrado Elliot Anderson antes da cobrança de um escanteio.

Haland concluiu suas declarações dizendo: “Normalmente, as melhores equipes — e a Inglaterra, claro, é a melhor em termos de qualidade dos jogadores — se beneficiam dessas decisões. Quando jogo pelo Manchester City, essas decisões costumam ser a meu favor”.