Andoni Iraola, técnico do Liverpool, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Manchester City, neste domingo, no estádio de Anfield, pela sexta rodada da Premier League.

A escalação do Liverpool trouxe uma surpresa, com a escolha do jovem atacante Luis Comas, diante das lesões do trio Alexander Isak, Hugo Ekitike e Cody Gakpo, além da ausência completa de Dominik Szoboszlai da lista de relacionados para a partida.

A escalação do Liverpool ficou assim:

Goleiro: Alisson.

Defesa: Araújo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Meio-campo: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Muñoz, Barcola, Comas.

Do outro lado, Erling Haaland comanda o ataque do Manchester City no grande jogo da sexta rodada da Premier League, com o apoio da dupla Enzo Fernández e Rayan Cherki atrás dele.

A escalação do Manchester City, comandado pelo técnico Enzo Maresca, ficou assim:

Goleiro: Donnarumma.

Defesa: Núñez, Diaz, Guéhi, O'Reilly.

Meio-campo: Anderson, Enzo Fernández, Cherki.

Ataque: Semenyo, Ndiaye, Haaland.

O Manchester City soma 15 pontos (aproveitamento de 100%) na liderança da tabela da Premier League, enquanto o Liverpool aparece na oitava colocação, com 9 pontos.



