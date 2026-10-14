O astro norueguês Erling Haaland marcou dois gols na derrota do Manchester City diante do Paris Saint-Germain, atual campeão, por 4 a 2, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, seguindo assim a escrever recordes na competição continental.

A rede de estatísticas "Squawka" informou que Haaland precisou de apenas 60 partidas para chegar a 60 gols na Liga dos Campeões, superando assim o recorde do lendário argentino Lionel Messi, que precisou de 80 jogos para alcançar o mesmo número de gols nesta competição.

Haaland chegou ao gol número 60 com o seu primeiro na meta da equipe francesa, antes de alcançar 61 graças ao seu segundo gol.

Leia também

O Bernabéu se revolta: vaias perseguem os jogadores do Real Madrid diante do Villarreal

Em vídeo: Diomande marca seu primeiro gol com o Real Madrid e cartão vermelho para Vinícius após o gol

Os dois gols do ex-jogador do Borussia Dortmund saíram no segundo tempo, depois de a equipe francesa ter aberto três gols de vantagem na primeira etapa, com Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Vitinha, antes de Haaland diminuir a diferença ao marcar o primeiro gol do City.

Magnes Akliouche recolocou a diferença em 3 gols, ao marcar o quarto gol da equipe parisiense, antes de Haaland fazer o segundo gol dos donos da casa.

A partida também trouxe outro feito para o atacante norueguês, que se tornou o maior goleador histórico do Manchester City na Liga dos Campeões, ao elevar seu total para 38 gols com o time na competição, superando a marca anterior do argentino Sergio Agüero, de 36 gols.

Por sua parte, o Paris elevou sua pontuação com esta vitória para 6 pontos, na liderança da tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, pelo saldo de gols sobre seu perseguidor mais próximo, enquanto o City permaneceu com 3 pontos, na 17ª posição.



