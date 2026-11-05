O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, elogiou seu companheiro de equipe, o inglês Elliot Anderson, após o brilhante desempenho dele na partida contra o Leipzig, ontem, quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, destacando que o meio-campista teve um início excelente com o clube inglês ao qual se juntou no verão passado.

Haaland afirmou, em declarações ao canal "TNT Sports" sobre Anderson após a partida: "Ele foi incrível, é um início maravilhoso em sua trajetória no Manchester City. É isso que você espera dele, sinceramente, que chegue direto e apresente uma atuação de destaque, mas não é algo fácil, pois você precisa de algum tempo para se adaptar a tudo. Ele foi impressionante, e todo o respeito a ele".

O atacante norueguês, autor do gol da vitória sobre o Leipzig, acrescentou: "O mais importante para mim é ajudar a equipe a conquistar vitórias, e consegui isso hoje, mas acredito que precisamos nos esforçar mais".

Haaland prosseguiu, de acordo com o que foi divulgado pelo site oficial da Uefa: "Quando estávamos à frente por um gol a zero, tínhamos que pressionar mais para tentar marcar o segundo gol, e talvez o terceiro, e é isso que devemos fazer como clube. Precisamos trabalhar para melhorar esse aspecto".

O Manchester City havia conquistado uma emocionante vitória sobre o Leipzig pelo placar de 3 a 2, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, com o clube inglês abrindo o placar com um gol contra marcado por engano por Castello Lukeba no próprio gol, aos 37 minutos, antes de Ridle Baku igualar o marcador para os donos da casa no início do segundo tempo.

Enzo Fernández recolocou o Manchester City à frente aos 58 minutos, mas Antonio Nusa empatou para o Leipzig três minutos depois, antes de Haaland aparecer e marcar o gol da vitória aos 78 minutos, aproveitando um passe de Elliot Anderson.

O Manchester City elevou sua pontuação para 9 pontos em 4 partidas, avançando para a sétima posição na tabela de classificação da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, e reforçando suas chances de classificação direta às oitavas de final, já que as oito primeiras equipes se classificam diretamente para a próxima fase.