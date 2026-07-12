Haaland, após a eliminação contra a Inglaterra: “Espero que essa seleção conquiste a Copa do Mundo”

O astro norueguês Erling Haaland afirmou que a trajetória excepcional alcançada pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte conseguiu colocar a Noruega “no mapa do futebol mundial”, apesar da dolorosa eliminação sofrida por sua equipe no sábado, nas quartas de final, para a seleção da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação, em uma partida emocionante disputada no estádio de Miami.

Em declarações prestadas na zona mista após a partida, Haaland, que enfrentou um forte marcadamento da zaga inglesa, o que limitou sua contagem de gols a 7 na competição, disse: “Perdemos a partida contra a Inglaterra, mas, sem dúvida, fizemos um jogo forte e honroso”.

O atacante do Manchester City acrescentou: “Com algumas decisões arbitrais diferentes, o resultado poderia ter sido totalmente outro, mas, nesse alto nível de competição, são os pequenos e sutis detalhes que fazem a diferença decisiva entre a vitória e a derrota”.

Haaland continuou sua fala com um tom de orgulho evidente: “Um bom desempenho é importante, e a vitória histórica sobre o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final é outra coisa maravilhosa, mas acredito sinceramente que a maneira como colocamos a Noruega no mapa do futebol mundial é talvez o que mais me emociona e me enche de orgulho”, referindo-se ao feito histórico de a seleção norueguesa chegar, pela primeira vez em toda a sua história no futebol, às quartas de final da Copa do Mundo.

O astro norueguês de 26 anos acrescentou, com um olhar otimista para o futuro: “Agora espero sinceramente que possamos construir algo concreto e sustentável para o próximo Campeonato Europeu e as futuras Copas do Mundo, pois nossa geração atual é excepcional e possui um potencial enorme”.

Após essa trajetória histórica e sem precedentes, Haaland enfatizou que a conquista teve um impacto profundo, dizendo: “Acredito firmemente que essa trajetória mudou a Noruega como um todo e também me mudou pessoalmente. Foi uma experiência inesquecível em todos os sentidos”.

Quando questionado sobre qual seleção ele torceria nas fases restantes do torneio após a eliminação de seu país, Haaland respondeu com um sorriso e uma franqueza notável: “É claro que desejo muito que a Inglaterra tenha sucesso e chegue longe no torneio. Acho que já tinha uma camisa da seleção inglesa antes mesmo de ter uma da seleção norueguesa, quando era criança”, referindo-se ao seu apego emocional ao futebol inglês.