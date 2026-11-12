"Há, sem dúvida, esperança de que Kevin De Bruyne possa chegar ao PSV"

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O PSV tenta contratar Kevin De Bruyne, confirmou Rik Elfrink, jornalista que cobre o clube para o Eindhovens Dagblad, após as notícias publicadas no exterior na noite de quarta-feira. O atual campeão nacional espera concretizar uma contratação de impacto.

De Bruyne, de 35 anos, chegaria para dar ainda mais opções ofensivas ao vitorioso técnico Peter Bosz. Elfrink escreve que há "esperança, sem dúvida" de levar o meio-campista mundialmente famoso para Eindhoven.

"Há contato em alto nível com o belga, que trabalha há anos com Eddy Pepels, profissional da equipe médica do PSV, na seleção da Bélgica", acrescenta o jornalista.

Segundo Elfrink, o PSV não precisaria pagar uma quantia astronômica pela transferência de De Bruyne, cujo contrato com o Napoli termina no próximo verão europeu. "A estrela belga, porém, terá de receber um salário altíssimo, como também acontece com Ivan Perisic no PSV."

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"Por jogadores desse calibre, o PSV está, naturalmente, sempre disposto a abrir a carteira, desde que tudo permaneça dentro de limites aceitáveis", afirma Elfrink.

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De acordo com Elfrink, De Bruyne "certamente não reagiu de forma negativa" à aproximação do PSV. As próximas semanas mostrarão se a transferência é viável.

Se o PSV conseguir levar De Bruyne para a Holanda, ele poderá estrear em 10 de janeiro, contra o Feyenoord. Na Liga dos Campeões, ainda não poderá atuar naquele mês.

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De Bruyne pode deixar o Napoli após apenas um ano e meio. Ele assinou com o clube do sul da Itália depois de dez temporadas muito bem-sucedidas no Manchester City.

O veterano soma 36 jogos com a camisa do Napoli, com nove gols e seis assistências. Nesta temporada, De Bruyne marcou quatro vezes na Serie A. Na Liga dos Campeões, ainda não balançou as redes.