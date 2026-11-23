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A lesão de Désiré Doué no duelo entre Paris Saint-Germain e Nice não foi apenas mais um golpe para o time francês. Ela também trouxe à tona questionamentos inesperados sobre a possível relação entre lesões dentárias e problemas ligamentares, já que o jovem atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito poucos dias depois de machucar os dentes.

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A emissora RMC Sport revelou que vários especialistas consultados por ela discutiram a possibilidade de haver uma ligação entre as duas lesões, sofridas pelo jogador em um curto intervalo de tempo.

Doué havia machucado os dentes durante o confronto entre a seleção francesa e a Itália, no dia 12 de novembro, antes de sofrer a grave lesão na partida contra o Nice, na qual marcou o segundo gol de sua equipe.

A lesão de Doué ocorreu poucos minutos depois de ele marcar o segundo gol do Paris Saint-Germain, que vencia por 2 a 1, e o jogador teve de deixar o campo pouco antes do fim do primeiro tempo.

A lesão representa um duro golpe para a equipe, sobretudo porque o atacante de 21 anos vivia grande fase, com 6 gols marcados e 4 assistências em seus últimos 10 jogos em todas as competições.

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Pascal De March, membro associado da Academia Nacional de Cirurgia Dentária, explicou que o desgaste físico pode deixar o corpo do atleta mais vulnerável a lesões. Segundo ele, as competições profissionais levam os jogadores ao limite de suas forças, e qualquer desequilíbrio pode coincidir com um quadro de fadiga geral.

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No entanto, ele não afirmou categoricamente que a lesão nos dentes e a inflamação decorrente dela tenham sido a causa direta da ruptura do ligamento, considerando improvável comprovar a existência de tal relação em um intervalo de 10 dias.

Por outro lado, Raphael Bitach, professor associado da Universidade de Nova York e especialista em implantes dentários, rejeitou a ligação entre a lesão nos dentes de Doué e a ruptura do ligamento cruzado, afirmando que a mecânica da queda do jogador e a forma como seu pé bateu no chão explicam a lesão de maneira mais clara.

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Ele destacou que dores de dente podem afetar a mastigação e a concentração durante os treinos, mas que isso não implica necessariamente uma relação direta com lesões ligamentares. Bitach também descartou a hipótese de que o protetor bucal usado pelo jogador tenha alterado sua oclusão dentária a ponto de afetar o corpo.

De March abordou ainda a influência dos problemas de oclusão dentária no equilíbrio e na percepção da posição do corpo, explicando que alguns estudos identificaram possíveis reflexos desses problemas no equilíbrio geral. Ele observou, porém, que o protetor bucal, em tese, deveria ajudar a manter o equilíbrio, e lembrou que Doué usou um aparelho ortodôntico para fixar o dente lesionado em sua posição, depois de levar uma cotovelada de Davide Frattesi no jogo entre França e Itália.

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A lesão de Doué trouxe à memória o caso de seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia, que também sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e apareceu com dentes novos durante as férias entre as temporadas. Bitach, no entanto, alertou contra a suposição de que haja relação entre mudanças estéticas nos dentes e lesões esportivas, explicando que qualquer alteração significativa exige um período de transição para garantir que o jogador se adapte a ela.