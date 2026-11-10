"Há muita positividade sob o comando de Xavi. A maneira dele de jogar futebol combina muito bem comigo."

Jan Paul van Hecke está satisfeito com o ambiente sob o comando do técnico da seleção Xavi, como disse à Ziggo Sport. "Há um clima muito positivo sob o comando deste treinador.

No verão passado, Van Hecke se transferiu do Brighton Hove & Albion para o Tottenham Hotspur por 50 milhões de euros. No novo clube, é titular indiscutível.

"Agora as coisas vão bem, depois de um começo difícil. Não começamos bem o suficiente, apesar da boa preparação. Havia motivos para isso. Tínhamos dificuldade para marcar gols e, por isso, vencemos poucos jogos", começa Van Hecke.

"Nessa situação, é difícil para um jogador atingir seu nível individualmente, mas, em determinado momento, olhamos uns para os outros e dissemos: temos qualidade suficiente, então as coisas precisam dar certo", prossegue. O Tottenham ocupa agora a 11ª posição na Premier League.

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No último período de jogos de seleções, Van Hecke precisou se afastar após as duas primeiras partidas (de um máximo de quatro) por causa de uma lesão no pé. Ainda assim, Xavi já havia causado uma boa impressão nele.

"Cada treinador tem suas particularidades, mas ele deixa muito claro como quer jogar. Sair jogando desde a defesa, pressionar, a forma como trabalha os detalhes. Nas reuniões, também dá para perceber como ele faz isso e quanta clareza isso traz", afirma o zelandês.

"O estilo de jogo de Xavi combina com o futebol holandês e com o meu próprio futebol. Os detalhes são muito bons. Agora dividimos a liderança do grupo. Se vencermos na sexta-feira, daremos um grande passo rumo à classificação para as quartas de final. Há um clima muito positivo sob o comando de Xavi", conclui.