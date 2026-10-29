Há males que vêm para o bem: baque do Al-Hilal alivia Inzaghi da dor de cabeça com Al-Dawsari

A lesão do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Al-Hilal, pode representar uma notícia ruim para a torcida do clube, mas, ao mesmo tempo, pode dar ao italiano Simone Inzaghi a oportunidade de resolver um dilema técnico há muito esperado, antes do aguardado confronto contra o Al-Fateh pelo Campeonato Saudita.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Fateh, às 21h do próximo sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, em meio à expectativa de que Martinelli continue ausente por conta da lesão, enquanto o holandês Summerville retorna à escalação titular, depois de ter desfalcado a equipe no último duelo contra o Al-Shamal, do Catar, por suspensão.

Apesar do impacto previsto da ausência de Martinelli, esses desfalques podem beneficiar Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, que agora é cotado para retornar à escalação titular nas competições nacionais pela primeira vez em 163 dias, numa oportunidade que pode reorganizar as cartas ofensivas de Inzaghi.

O confronto contra o Al-Feiha, na última rodada da liga da temporada passada, no dia 21 de maio, foi a última vez que Salem foi titular em âmbito nacional, antes de ficar de fora da participação em oito rodadas da liga, que incluíram os jogos contra Al-Faisaly, Al-Feiha, Al-Ahli, Al-Shabab, Neom, Al-Taawoun e Al-Ittihad, além do confronto contra o Al-Raed nas oitavas de final da Copa do Rei.

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Após seu retorno aos gramados, o treinador italiano limitou-se a conceder a Salem minutos reduzidos nos confrontos contra Al-Hazm e Al-Qadsiah, tendo atuado por um minuto diante do primeiro e dois minutos diante do segundo, no âmbito de sua reintegração gradual ao clima das competições, antes de receber uma chance maior contra o Al-Shamal, do Catar.

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Al-Dawsari, de 35 anos, participou do confronto contra o Al-Shamal pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de elite, na última segunda-feira, e conseguiu marcar o único gol do Al-Hilal, apesar da derrota da equipe por 3 a 1, deixando uma mensagem positiva sobre sua prontidão e sua capacidade de oferecer um reforço ofensivo.

A lesão de Martinelli pode dar ao capitão do Al-Hilal a oportunidade de retornar à escalação titular contra o Al-Fateh, especialmente diante da necessidade da equipe de opções ofensivas capazes de fazer a diferença, mas a decisão final permanecerá nas mãos de Inzaghi, de acordo com o nível de prontidão do jogador e a visão da comissão técnica.

O Al-Hilal lidera a tabela de classificação do Campeonato Saudita com 27 pontos, além de ter um jogo adiado contra o Al-Riyadh referente à nona rodada, o que torna o confronto contra o Al-Fateh uma etapa importante para seguir na briga pela liderança, num momento em que Salem Al-Dawsari espera recuperar seu papel de titular após um longo período de ausência e de participação gradual.