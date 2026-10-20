Há mais de uma década: o Barcelona vai estragar o recorde histórico do Paris Saint-Germain?

O Paris Saint-Germain entra em seu aguardado confronto diante do Barcelona à beira de igualar um recorde em sua história de participações na Liga dos Campeões da Europa, depois de manter sua série de jogos sem derrota na competição, ficando a apenas um passo de repetir um feito que remonta às temporadas 2012-2013 e 2013-2014.

De acordo com as estatísticas da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), a equipe francesa não perde há 12 partidas na Liga dos Campeões, somando 8 vitórias e 4 empates, desde a queda diante do Sporting de Lisboa pelo placar de 1 a 2 em janeiro de 2026.

Sua vitória mais recente sobre o Manchester City pelo placar de 4 a 2 o aproximou de igualar a melhor série de sua história na competição, que se estende por 13 partidas consecutivas sem derrota.

Mas o teste diante do Barcelona pode impedir que o atual campeão alcance essa marca, em um confronto que carrega importância dobrada para a equipe parisiense, pois a questão não se limita a manter seus resultados positivos, mas envolve a chance de entrar para os registros do clube pela porta de um feito que não se repete há mais de uma década.

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O Paris Saint-Germain tem motivações adicionais para manter a série, depois de ter sido coroado campeão da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada e, em seguida, ter continuado a apresentar resultados fortes no cenário continental.

Além disso, a equipe tem se acostumado recentemente a disputar os grandes confrontos com clara confiança ofensiva, o que torna o duelo com o Barcelona um verdadeiro teste para a capacidade da equipe de manter seu ímpeto diante de um adversário que, por sua vez, tem grandes ambições.

Por outro lado, o Barcelona entra no confronto ciente de que interromper a série do Paris não será apenas uma vitória moral, mas uma oportunidade de privar seu adversário de igualar uma marca histórica e de enviar uma mensagem antecipada aos demais concorrentes da competição.