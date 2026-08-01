A saída do treinador alemão Matthias Jaissle do comando técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, não foi fruto do acaso, mas sim resultado de uma série de acontecimentos acumulados que começaram há cerca de dois meses.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, na última quinta-feira, para assumir a equipe do Newcastle United na próxima temporada, substituindo seu antigo treinador Eddie Howe.

O jornal catalão "Sport" preparou uma reportagem na qual revelou que o Barcelona foi o principal responsável pelo que está acontecendo atualmente no Newcastle United, há cerca de dois meses.

A história começou no dia 29 de maio passado, quando o Barcelona anunciou a contratação do ponta inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle, por 70 milhões de euros, mais 10 milhões em bônus.

O jornal esclareceu que a saída de Gordon foi extremamente impactante, sobretudo por se tratar do jogador em torno do qual o projeto do Newcastle poderia ter sido construído, após a saída do atacante sueco Alexander Isak para o Liverpool no verão passado.

Essa transferência abriu as portas para a saída de outros jogadores, começando pelo meio-campista italiano Sandro Tonali, contratado pelo Tottenham por 108 milhões de euros.

Além disso, o outro meio-campista, o brasileiro Bruno Guimarães, está próximo de se transferir para o Arsenal por 90 milhões de euros.

Diante dessas saídas frequentes de estrelas do Newcastle, o treinador inglês Eddie Howe não encontrou outra alternativa senão deixar também o comando da equipe, alegando a necessidade de descanso, em meio à incerteza sobre o futuro do time na próxima temporada.

Essa saída levou a diretoria do Newcastle a buscar um novo treinador, e a escolha recaiu sobre Jaissle, sobretudo após as atuações de destaque que ele apresentou com o Al-Ahli ao longo dos últimos três anos.

O treinador alemão levou a equipe saudita à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história, antes de repetir o feito pela segunda vez, além de conquistar a Supercopa após 9 anos de jejum.