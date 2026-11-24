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Ruud Gullit se surpreendeu, na noite de terça-feira, com a atuação de Kodai Sano na partida da Champions League entre Real Madrid e PSV (5 a 1). O comentarista viu o meio-campista japonês jogar muito bem antes do intervalo, mas cair drasticamente de rendimento no segundo tempo. Após o jogo, no estúdio da Ziggo Sport, Gullit tentou encontrar uma explicação para o colapso do time de Eindhoven.

O PSV fez um excelente primeiro tempo no Santiago Bernabéu e foi para o vestiário em vantagem graças a um pênalti convertido por Ivan Perisic. O time de Peter Bosz teve até chances suficientes para ir ao intervalo com uma vantagem maior.

Guus Hiddink, porém, já previa o que viria. "Nós também dissemos que eles precisavam marcar pelo menos três gols. Dava para sentir que isso ia acontecer e, no segundo tempo, foi um jogo de meninos contra homens", afirmou o ex-treinador.

Hiddink observou que o time de Eindhoven não conseguiu mais manter a posse de bola depois do intervalo e também destacou a qualidade individual do Real Madrid. "Aí eles colocam Jude Bellingham em campo, que é um fenômeno, claro. Além daquele gol fantástico, ele também traz muita energia para o time."

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Gullit ressalta que as entradas de Dean Huijsen e Ibrahima Konaté também fizeram toda a diferença. "Aqueles dois zagueiros saíram imediatamente, porque também não estavam fazendo muita coisa. Nem no ataque. Aí entram Huijsen e Konaté e, de repente, tudo fica três vezes mais rápido."

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Embora o domínio do Real Madrid tenha obrigado o PSV a recuar, Gullit considera que o time de Eindhoven poderia ter feito mais. O ex-jogador destacou, em particular, a atuação de Sano, que errou no lance do gol de Kylian Mbappé que fez o placar chegar a 3 a 1.

"Houve momentos em que dava, sim, para manter a posse de bola. E foi muito estranho: o Sano jogou muito bem no primeiro tempo e foi terrivelmente mal no segundo. De verdade, todas as bolas iam para o adversário."

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Os zagueiros do PSV também foram criticados por Gullit, incomodado com a maneira como lançavam a bola para a frente. "Aí você pensa: mantenham a posse de bola um pouco. Quanto mais tempo você fica com a bola, menos aquela tsunami cai sobre você. Eles simplesmente não conseguiram fazer isso, embora houvesse oportunidades."

Segundo Gullit, o PSV recebeu uma lição especialmente dolorosa em Madri. "Eles dão a sensação de que dá para conseguir alguma coisa. Aí você pensa: está indo bem. Você ganha espaço e começa a jogar."

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"Então você pensa que também vai conseguir jogar bem no segundo tempo e, de repente, tudo fica muito mais rápido e há tanta qualidade", prosseguiu Gullit.