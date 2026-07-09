O paraíso aguarda os torcedores de futebol que se dirigirem à Cidade dos Anjos nas próximas semanas. Localizado em Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, o SoFi Stadium sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos da seleção dos EUA na fase de grupos (contra o Paraguai e contra a Turquia).

Com 48 seleções prontas para disputar o título da Copa do Mundo, o torneio acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no SoFi Stadium?

Data Partida Ingressos Qui, 18 de junho Suíça x Bósnia e Herzegovina (12h PT) 4 a 1 Dom, 21 de junho Bélgica x Irã (12h PT) 0 a 0 Qui, 25 de junho Turquia x Estados Unidos (19h, horário do Pacífico) 3 a 2 Dom, 28 de junho Oitavas de final: África do Sul x Canadá (12h PT) 0 a 1 Qui, 2 de julho Oitavas de final: Espanha x Áustria (12h PT) 3 a 0 Sexta-feira, 10 de julho Quartas de final: Espanha x Bélgica (12h PT) Ingressos

O SoFi Stadium sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, duas partidas da fase de 32 e uma partida das quartas de final.

O estádio multiuso pode ter sido inaugurado apenas em 2020, mas já sediou uma série de grandes eventos esportivos e de entretenimento. Além dos jogos regulares da NFL, ele já sediou o Super Bowl LVI (2022), a WrestleMania 39 (2023) e inúmeros shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Los Angeles no SoFi Stadium

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do SoFi Stadium

Capacidade para a Copa do Mundo 69.000 Ano de inauguração 2020 Equipes que jogam regularmente Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Endereço 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

O que é o mapa de assentos do Estádio SoFi para a Copa do Mundo?

O mapa oficial de assentos do SoFi Stadium para a Copa do Mundo divide o estádio em categorias padrão de ingressos da FIFA e categorias de hospitalidade, conforme segue:

Categoria 1 : Localizada ao longo das laterais inferiores e médias privilegiadas, oferecendo as vistas mais próximas e centrais do campo.

Categoria 2 : Posicionada diretamente ao lado da Categoria 1, ao longo dos cantos superiores e das linhas de fundo inferiores.

Categoria 3 : Abrange as faixas médias a superiores atrás de ambas as traves e as seções dos cantos superiores.

Categoria 4 : Localizada nas seções mais altas do andar superior (nível 500), sendo os assentos mais econômicos.

Suítes de hospitalidade/VIP : Localizadas nas suítes exclusivas do nível Club e nas zonas premium ao nível do campo.

História do SoFi Stadium

O SoFi Stadium foi inaugurado em 2020 e ocupa o antigo local do Hipódromo de Hollywood Park.

Os times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers são os usuários regulares do SoFi, e, em sua configuração para futebol americano, o estádio tem capacidade para 70.240 pessoas.

Está programado para sediar o Super Bowl LXI em fevereiro de 2027, bem como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028.

Não é surpresa que o SoFi Stadium vá sediar oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado local de futebol. A final da CONCACAF Gold Cup de 2023 (México 1 x 0 Panamá) foi disputada lá, juntamente com algumas partidas durante a Copa América de 2024.

A capacidade do SoFi Stadium para a Copa do Mundo será de 69.650, já que, em sua configuração para futebol, os assentos nas seções dos cantos precisam ser removidos para acomodar um campo mais largo, de acordo com os padrões da FIFA.

Quais times jogam no SoFi Stadium?

Atualmente, o SoFi Stadium é a casa tanto do Los Angeles Rams quanto do Los Angeles Chargers, times famosos da NFL.

Time Liga Los Angeles Rams NFL Los Angeles Chargers NFL

Como chegar ao SoFi Stadium

Transporte público

A maneira mais eficiente e econômica de chegar ao SoFi Stadium de transporte público durante a Copa do Mundo é usando o Serviço Direto do LA Metro para os dias de jogos da Copa do Mundo. O LA Metro colocará em operação 300 ônibus adicionais para oferecer transporte direto e sem paradas até o estádio em todas as oito partidas, evitando as baldeações habituais e o tráfego normal após os jogos.

O serviço de ônibus em si é gratuito, o que significa que você só precisa pagar a tarifa padrão de US$ 1,75 do metrô para uma viagem de ida até o centro de transporte.

A viagem de ônibus leva cerca de 15 minutos. O ônibus deixa você no Lote S (Arbor Vitae/District Dr), de onde são apenas 5 a 10 minutos a pé até a entrada do SoFi Stadium.

De carro

Se você pretende ir de carro até o SoFi Stadium, é preciso comprar antecipadamente um passe de estacionamento oficial online no site JustPark ou dirigir até um estacionamento Park-and-Ride para pegar um ônibus de traslado até o jogo. Não é recomendável dirigir diretamente até a área do estádio sem um passe de estacionamento reservado com antecedência, pois você será impedido de entrar no rigoroso perímetro de segurança da FIFA.

O SoFi Stadium está localizado na 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Vale ressaltar que o tráfego nas principais rodovias, como a I-405 e a I-105, estará excepcionalmente intenso nos dias de jogos da Copa do Mundo.

Visitas guiadas ao SoFi Stadium

As visitas oficiais da Copa do Mundo estão sendo realizadas no SoFi Stadium até 9 de julho. Essas visitas guiadas estão abertas ao público em geral, portanto, você não precisará de um ingresso para uma partida da Copa do Mundo para reservar uma.

Cada visita guiada por especialistas dura entre 90 minutos e 2 horas e custa a partir de US$ 85. O pacote inclui acesso exclusivo aos vestiários dos jogadores, às áreas de imprensa, às suítes corporativas premium e aos túneis subterrâneos dos jogadores.

Também estão disponíveis visitas padrão aos bastidores, caso você esteja visitando fora dos horários dos jogos. Essas visitas guiadas padrão, com duração de mais de 60 minutos, custam a partir de US$ 56.

Lugares para comer e beber perto do SoFi Stadium

Os torcedores da Copa do Mundo que forem ao SoFi Stadium encontrarão uma excelente combinação de mega-bares esportivos envolventes ao lado de restaurantes locais lendários, a uma curta distância do local.

Bares esportivos animados, como o Tom’s Watch Bar, o The MEETING SPOT e o Cosm Los Angeles, ficam todos no bairro de Hollywood Park, ao redor do estádio, tornando-os uma opção prática para tomar um drinque antes e depois dos jogos.

Quem preferir saborear a rica herança culinária de Inglewood, de nível internacional, também não precisará ir muito longe. Basta olhar para fora dos estacionamentos do SoFi Stadium e você encontrará lugares como o Two Hommés (cozinha afro-centrada), o Dulan’s Soul Food Kitchen (cozinha caribenha) e o Martin’s Cocina y Cantina (cozinha mexicana).



