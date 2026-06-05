Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Los Angeles: programação do SoFi Stadium, ingressos de última hora e mapa de assentos

Um paraíso aguarda os torcedores de futebol que se dirigirem à Cidade dos Anjos nas próximas semanas. Localizado em Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, o SoFi Stadium sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos da seleção dos EUA na fase de grupos (contra o Paraguai e contra a Turquia).

Com 48 seleções prontas para disputar o prêmio máximo da Copa do Mundo, o torneio acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por motivos de patrocínio, o local será chamado de “Los Angeles Stadium” durante a Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o local enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no SoFi Stadium?

Data Jogo Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai (18h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Seg, 15 de junho Irã x Nova Zelândia (18h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Qui, 18 de junho Suíça x Bósnia e Herzegovina (12h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Dom, 21 de junho Bélgica x Irã (12h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Qui, 25 de junho Turquia x Estados Unidos (19h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Dom, 28 de junho Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (12h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos Qui, 2 de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J (12h PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Ingressos

Sexta-feira, 10 de julho

Quartas de final: A definir x A definir (12h PT)

SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles)

Ingressos

O SoFi Stadium sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, duas partidas da fase de eliminatórias (oitavas de final) e uma partida das quartas de final.

O estádio multiuso pode ter sido inaugurado apenas em 2020, mas já sediou uma série de grandes eventos esportivos e de entretenimento. Além dos jogos regulares da NFL, ele já recebeu o Super Bowl LVI (2022), a WrestleMania 39 (2023) e inúmeros shows com alguns dos maiores artistas do mundo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Los Angeles no SoFi Stadium

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do SoFi Stadium

Capacidade para a Copa do Mundo 69.000 Ano de inauguração 2020 Equipes residentes Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Endereço 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos Ingressos Ingressos

O que é o mapa de assentos do SoFi Stadium para a Copa do Mundo?

O mapa oficial de assentos da Copa do Mundo para o SoFi Stadium divide o estádio em categorias padrão de ingressos da FIFA e categorias de hospitalidade, conforme segue:

Categoria 1 : Localizada ao longo das laterais inferiores e centrais privilegiadas, oferecendo as vistas mais próximas e centrais do campo.

Categoria 2 : Localizada diretamente ao lado da Categoria 1, ao longo dos cantos superiores e das linhas de fundo inferiores.

Categoria 3 : Abrange as arquibancadas de nível médio a alto atrás de ambas as traves e as seções dos cantos superiores.

Categoria 4 : Localizada nas seções mais altas do andar superior (nível 500), oferecendo os assentos mais econômicos.

Suítes VIP/Hospitalidade : Localizadas ao longo das suítes exclusivas do nível Club e das zonas premium ao nível do campo.

História do SoFi Stadium

O SoFi Stadium foi inaugurado em 2020 e ocupa o antigo local do Hollywood Park Racetrack.

Os times da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers são os usuários regulares do SoFi, e em sua configuração para futebol americano, o estádio tem capacidade para 70.240 pessoas.

Está programado para sediar o Super Bowl LXI em fevereiro de 2027, bem como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028.

Não é surpresa que o SoFi Stadium vá sediar oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado local de futebol. A final da CONCACAF Gold Cup de 2023 (México 1 x 0 Panamá) foi disputada lá, juntamente com algumas partidas durante a Copa América de 2024.

A capacidade do SoFi Stadium para a Copa do Mundo será de 69.650, já que, em sua configuração para futebol, os assentos nas seções dos cantos precisam ser removidos para acomodar um campo mais largo, de acordo com os padrões da FIFA.

Quais times jogam no SoFi Stadium?

O SoFi Stadium é atualmente a casa dos Los Angeles Rams e dos Los Angeles Chargers, times famosos da NFL.

Time Liga Los Angeles Rams NFL Los Angeles Chargers NFL

Como chegar ao SoFi Stadium

Transporte público

A maneira mais eficiente e econômica de chegar ao SoFi Stadium de transporte público durante a Copa do Mundo é usando o serviço direto do LA Metro para os dias de jogo da Copa do Mundo. O LA Metro colocará em operação 300 ônibus adicionais para oferecer transporte direto e sem paradas até o estádio em todas as oito partidas, evitando as baldeações habituais e o trânsito normal após os jogos.

O serviço de ônibus em si é gratuito, o que significa que você só precisa pagar a tarifa padrão de US$ 1,75 do metrô para chegar ao centro de transporte.

A viagem de ônibus leva cerca de 15 minutos. O ônibus deixa você no Lote S (Arbor Vitae/District Dr), de onde são apenas 5 a 10 minutos a pé até a entrada do SoFi Stadium.

De carro

Se você pretende ir de carro ao SoFi Stadium, deve comprar antecipadamente um passe de estacionamento oficial online no JustPark ou dirigir até um estacionamento Park-and-Ride para pegar um ônibus de traslado para o jogo. Dirigir diretamente até a área do estádio sem um passe de estacionamento pré-reservado é fortemente desaconselhado, pois você será impedido de entrar no rigoroso perímetro de segurança da FIFA.

O SoFi Stadium está localizado na 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Vale a pena notar que o tráfego nas principais rodovias, como a I-405 e a I-105, estará excepcionalmente intenso nos dias de jogos da Copa do Mundo.

Visitas guiadas ao SoFi Stadium

As visitas oficiais da Copa do Mundo estão sendo realizadas no SoFi Stadium até 9 de julho. Essas visitas guiadas estão abertas ao público em geral, portanto, você não precisa ter um ingresso para um jogo da Copa do Mundo para reservar uma.

Cada visita guiada por especialistas tem duração entre 90 minutos e 2 horas e custa a partir de US$ 85. O pacote inclui acesso exclusivo aos vestiários dos jogadores, às áreas de imprensa, às suítes corporativas premium e aos túneis subterrâneos dos jogadores.

Também estão disponíveis visitas padrão aos bastidores, caso você esteja visitando fora dos horários dos jogos. Essas visitas guiadas padrão, com duração de mais de 60 minutos, custam a partir de US$ 56.

Lugares para comer e beber perto do SoFi Stadium

Os fãs da Copa do Mundo que forem ao SoFi Stadium encontrarão uma excelente combinação de mega-bares esportivos envolventes ao lado de restaurantes locais lendários, a uma curta distância do local.

Bares esportivos animados, como o Tom's Watch Bar, o The MEETING SPOT e o Cosm Los Angeles, ficam todos no distrito de Hollywood Park, ao redor do estádio, tornando-os uma opção fácil para tomar um drinque antes e depois da partida.

Quem preferir saborear a rica herança culinária de Inglewood, de nível internacional, também não precisará se deslocar muito. Basta olhar para fora dos estacionamentos do SoFi Stadium e você encontrará lugares como o Two Hommés (cozinha afro-centrada), o Dulan's Soul Food Kitchen (caribenha) e o Martin's Cocina y Cantina (mexicana).



