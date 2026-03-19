Guia da GOAL para a Final da Liga dos Campeões de 2026: cancelamento gratuito, reservas, ingressos e dicas

Com mais de 65.000 fanáticos por futebol prestes a lotar a Puskás Aréna no dia 30 de maio, é recomendável fazer reservas inteligentes com opções de reembolso e “cancelamento gratuito” — e há muitas opções disponíveis se você estiver planejando viajar para Budapeste.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber abaixo.

Quando será a final da Liga dos Campeões de 2026?

Data Horário (CET) Local Viagem Ingressos Sáb, 30 de maio de 2026 Final: A confirmar vs A confirmar (18h) Puskás Aréna (Budapeste, Hungria) Voos e hotéis Ingressos



Dica profissional: não espere pelos resultados do sorteio de ingressos para garantir sua estadia. Nessa altura, os preços já terão atingido o pico. Reserve agora um quarto com reembolso e, caso não consiga um lugar no estádio, você poderá cancelar sem custos.

Por que fazer reservas reembolsáveis para a final da Liga dos Campeões?

Embora só saibamos quais serão os finalistas confirmados da Liga dos Campeões após as semifinais, na primeira semana de maio, é fácil garantir sua reserva antes do aumento dos preços.

Os preços de hotéis e voos costumam triplicar assim que a fase das semifinais terminar, portanto, reservar com antecedência também oferece mais opções e alternativas.

Pesquisar usando os filtros de “Cancelamento Gratuito” torna a opção confiável para torcedores internacionais, e fique de olho nos descontos para novos usuários para quem estiver usando serviços de reserva pela primeira vez.

Independentemente do seu orçamento, o erro número 1 que os torcedores cometem é reservar ofertas não reembolsáveis para economizar € 20. Embora esse seja um bom método para economizar algum dinheiro, se o seu time não chegar à final, você perde muito.

Hotéis econômicos x hotéis de luxo: que tipo de acomodação reservar?

Destaque Econômicos (O clima da Fan Zone) Luxo (A Experiência VIP) Faixa de preço €150 - €350 por noite €800 - €2.000+ por noite Melhor área Distrito VII (Bairro Judeu) Distrito V (Belváros) Acesso ao estádio 10-15 minutos de metrô (linha M2) Ônibus particular / Táxi de luxo Acomodação Veja ofertas econômicas com reembolso Verificar disponibilidade de acomodações de luxo

Hotéis econômicos (€25-150+)

Os hotéis econômicos custam a partir de €25 em Budapeste, oferecendo aos torcedores uma maneira de economizar. Essas alternativas mais baratas permitem que os torcedores de futebol economizem se ficarem em Budapeste apenas por um dia ou dois.

Elas também podem ser atraentes para grupos que ficam mais tempo e preferem gastar seu dinheiro em outras atividades ou atrações na capital húngara.

Para quem viaja em grupos maiores, use o filtro “apartamento” para encontrar espaços com vários quartos e camas de campanha, reduzindo ainda mais o custo por pessoa.

Hotéis de luxo (€300+)

Se você prefere ambientes mais espaçosos e gastronomia requintada, o Distrito V, próximo ao Danúbio, é o lugar ideal — e também será a sede das Fan Zones oficiais da UEFA.

Esses quartos lotam rapidamente com patrocinadores e convidados corporativos, portanto, reservar agora uma suíte de luxo com reembolso é a única maneira de garantir seu lugar no coração da cidade.

Embora os hotéis de luxo custem mais por noite (a partir de cerca de €300 em Budapeste no Trip.com), o que pode aumentar significativamente as despesas de viagem, eles são uma opção atraente para muitos visitantes que querem aproveitar ao máximo a grande final.

Como chegar a Budapeste: voos, trens e dicas

O Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste (BUD) fica a apenas 30 minutos do estádio, mas os preços dos voos serão bem altos no fim de semana da final. Antecipe-se para conseguir seus voos pelo menor preço.

Como alternativa, há conexões de trem de alta velocidade entre todas essas capitais. Considere voar para Viena (VIE) ou Bratislava (BTS). Graças às conexões de trem de alta velocidade, você pode chegar a Budapeste em 2 a 2,5 horas, economizando frequentemente centenas de euros em passagens aéreas.

Final da Liga dos Campeões 2026: uma lista de verificação completa antes do voo

Antes de ir para o aeroporto, certifique-se de ter verificado todos esses itens. Budapeste é uma cidade acolhedora para os torcedores, mas 2026 traz novas regulamentações que você precisa conhecer.

Verifique a validade do seu passaporte: seu passaporte deve ter pelo menos 3 meses de validade restantes após a data prevista de partida da Hungria. Entrada biométrica (EES): Observe que o novo Sistema de Entrada/Saída (EES) da UE já está em vigor. Se você não for cidadão da UE (incluindo torcedores do Reino Unido, dos EUA e da Austrália), esteja preparado para ter suas impressões digitais e foto registradas na fronteira. Reserve de 45 a 60 minutos extras para as filas de imigração. Baixe o aplicativo BudapestGO: essa é a única maneira de comprar passes digitais de transporte e acompanhar o Metrô M2 em tempo real. Faça isso antes de pousar para economizar tempo no aeroporto. A regra da bolsa A4: A Puskas Arena tem uma política de segurança rigorosa. Não serão permitidas bolsas maiores que o tamanho A4 (papel padrão) no interior. Se você tiver uma mochila maior, verifique se o seu hotel oferece um serviço de “guarda-volumes” ou use os armários na estação Keleti. Moeda (Forint vs. Euro): Embora muitos locais no centro turístico aceitem o euro, as taxas de câmbio costumam ser desfavoráveis. Pague em HUF (forint húngaro) usando um cartão ideal para viagens (Revolut/Monzo) para obter a melhor taxa. O estádio não aceita dinheiro: você não pode usar dinheiro físico dentro da Puskas Arena. Certifique-se de que seu celular ou cartão esteja pronto para pagamentos sem contato.

Onde se hospedar em Budapeste: bairros para todos os fãs de futebol

A Zona da Festa (Distrito VII - Erzsébetváros): Ideal para quem gosta de uma vida noturna animada e fica a poucos passos do estádio. Possui bom acesso ao metrô e ao bonde.

Ideal para quem gosta de uma vida noturna animada e fica a poucos passos do estádio. Possui bom acesso ao metrô e ao bonde. O Centro dos Dias de Jogo (Distrito VIII - Józsefváros): Um local promissor e diversificado, a uma curta caminhada da Puskás Aréna. É perfeito para quem quer evitar o caos do transporte antes ou depois dos jogos.

Um local promissor e diversificado, a uma curta caminhada da Puskás Aréna. É perfeito para quem quer evitar o caos do transporte antes ou depois dos jogos. A Opção de Luxo (Distrito V): Uma área próxima ao Danúbio, que conta com um grande número de hotéis de alto padrão. Esta área também abrigará o Festival Oficial dos Torcedores da UEFA — para a melhor atmosfera perto do torneio. É considerada o coração de Budapeste, bem como o centro político, financeiro, comercial e turístico da Hungria.

Uma área próxima ao Danúbio, que conta com um grande número de hotéis de alto padrão. Esta área também abrigará o Festival Oficial dos Torcedores da UEFA — para a melhor atmosfera perto do torneio. É considerada o coração de Budapeste, bem como o centro político, financeiro, comercial e turístico da Hungria. A escolha inteligente (lado de Buda – Distrito I): Outra área para os torcedores que buscam uma estadia mais luxuosa, embora essa área, no geral, seja mais tranquila e pitoresca do que o Distrito V. O acesso é bastante fácil pela linha M2 do metrô.

O que esperar no dia do jogo: Como chegar à Puskás Aréna

A Puskás Aréna, localizada a leste do centro da cidade de Budapeste, fica a aproximadamente 1 km (10 minutos a pé) da estação ferroviária central Keleti.

Recomenda-se geralmente que quem se dirige ao estádio, especialmente nos dias de jogo, utilize o transporte público, incluindo: