Lamine Yamal e Ousmane Dembélé só atuaram juntos por 7 minutos em uma partida oficial, tendo treinado juntos sob o comando de Xavi Hernández, no Barcelona, durante a temporada 2022-2023, quando o garoto formado na academia começou a abrir caminho para o time principal com apenas 15 anos de idade.

O jornal "Mundo Deportivo" relatou que, naquele dia histórico, 29 de abril de 2023, data de sua estreia contra o Real Betis (4 a 0) no Camp Nou, ele entrou no lugar de Gavi aos 83 minutos, dez minutos depois de o francês ter substituído Raphinha aos 73.

Até os 90 minutos, atuaram em pontas opostas, e Ousmane não aproveitou nem mesmo um belo passe daquele jovem talentoso.

Nenhum dos dois poderia imaginar que, três anos e meio depois, protagonizariam uma batalha feroz nesta semana no Parc des Princes, em Paris, cidade para a qual Dembélé se transferiu em agosto de 2023, após passar mais alguns dias da pré-temporada ao lado de Lamine e até disputar um amistoso contra o Arsenal na turnê americana.

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Lamine, de 19 anos, e Dembélé, de 29, chegam ao duelo entre Paris Saint-Germain e Barcelona nesta terça-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, em seu melhor momento.

5 confrontos anteriores entre Dembélé e Yamal

Os dois já se encontraram cinco vezes, duas com seus clubes e três com suas seleções nacionais, mas esta partida é especial não apenas porque o Barcelona busca provar que merece lutar pelo título europeu diante do campeão das duas últimas edições, mas também porque é impossível ignorar a Bola de Ouro: o último vencedor desse prêmio concedido ao melhor jogador do mundo (Dembélé) recebe um dos principais candidatos a conquistá-lo.

Há um ano, Lamine ficou em segundo lugar, atrás de Dembélé, e agora está convencido de que chegou a hora de dar mais um passo à frente.

O que acontecer dentro de campo não terá qualquer influência na votação, encerrada há bastante tempo, mas servirá para definir a reivindicação pessoal de cada um, sempre com respeito e espírito esportivo, já que a relação entre eles é excelente.

Lamine encara o desafio após marcar nove gols e dar dez assistências em onze partidas oficiais.

No sábado, anotou um belo gol contra o Real Betis, o primeiro na vitória de sua equipe por 5 a 2, e deu uma assistência para Gabriel Jesus.

Dembélé também teve uma atuação de destaque no sábado, em Estrasburgo (1 a 3), ao entrar aos 63 minutos para marcar um gol e dar uma assistência para Zabarnyi, além de ter papel decisivo na virada de sua equipe, que estava perdendo por 1 a 0, apesar de ter desperdiçado um pênalti.

Ele tem quatro gols e seis assistências em nove partidas, e vem sendo utilizado em mais revezamentos.

Clara superioridade de Yamal

Nos cinco confrontos anteriores, Lamine leva vantagem em número de vitórias (4 a 1), gols (3 a 2) e assistências (1 a 0).

Os dois jogadores se enfrentaram pela primeira vez nas quartas de final da Liga dos Campeões 2023-2024. O Barcelona de Xavi venceu por 3 a 2 em Paris, apesar do gol de Dembélé, mas perdeu por 4 a 1 no Camp Nou após a expulsão de Araújo, quando o placar era 1 a 0.

Com esse resultado, Lamine foi substituído (aos 34 minutos) por um zagueiro (Íñigo Martínez), depois de ter dado a assistência para o gol de abertura de Raphinha. Em seguida, Dembélé brilhou, marcando outro gol e conquistando um pênalti convertido por Mbappé.

Na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 1 na fase de grupos da Liga dos Campeões 2025-2026, não houve confronto direto entre as duas estrelas devido à lesão de Dembélé.

A diferença mais evidente está nas competições internacionais. A seleção espanhola eliminou a francesa nas semifinais da Euro 2024, da Liga das Nações 2025 e da Copa do Mundo 2026, graças a um belo gol de Lamine, a dois gols e a um pênalti conquistado por ele, respectivamente, em três partidas nas quais Dembélé não brilhou.