Gündogan vive um pesadelo inesperado na Turquia

İlkay Gündoğan, ex-capitão da seleção da Alemanha, vive um início frustrante no Galatasaray, da Turquia, depois de ter seu papel dentro da equipe reduzido de forma inesperada, limitando-se a disputar apenas 11 minutos nesta temporada, num momento em que crescem as expectativas de ver o veterano craque oferecer a contribuição esperada.

Gündoğan não teve a oportunidade de atuar na vitória sobre o Kasımpaşa por 3 a 1, já que permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. E, quando questionado após o jogo sobre quão pronto estava para enfrentar o Barcelona, seu antigo clube, na Liga dos Campeões da Europa, respondeu em um tom que reflete sua frustração: "Eu não jogo, então por que eu estaria pronto?".

O meio-campista alemão disputou apenas duas partidas desde que se juntou à equipe, enquanto o técnico Okan Buruk preferiu apostar em Lucas Torreira e Gabriel Sara. Mas a expulsão de Torreira pode conceder a Gündoğan uma nova oportunidade de provar suas qualidades no próximo jogo, contra o Gençlerbirliği, segundo informou o jornal alemão "Bild".

O confronto aguardado contra o Barcelona, clube que Gündoğan representou na temporada 2023-2024 antes de retornar ao Manchester City e, em seguida, transferir-se para o Galatasaray em uma negociação a custo zero no verão de 2025, ganha ainda mais importância. E, apesar das grandes esperanças que acompanharam sua chegada a Istambul, seu início conturbado levanta questionamentos sobre seu futuro e seu papel na equipe turca.

Diante de suas atuais dificuldades, renovam-se os sonhos da torcida do Nürnberg de recuperar um dos nomes mais marcantes a vestir a camisa do clube, onde a trajetória de Gündoğan começou em 2009, e a ideia de seu retorno permaneceu presente nas conversas dos torcedores ao longo dos últimos anos.

Gündoğan havia reaberto a porta para essa possibilidade, durante uma entrevista ao canal "Sky", ao afirmar: "Com certeza imagino o retorno, em qualquer função; seja por mais um ou dois anos como jogador, ou talvez em um cargo administrativo ou como treinador. Não sei, tudo é possível".

Entre o sofrimento com a falta de minutos no Galatasaray e a esperança de enfrentar o Barcelona, o retorno de Gündoğan ao clube que testemunhou o seu despontar no futebol permanece uma possibilidade concreta, que pode se tornar realidade caso suas atuais circunstâncias se mantenham como estão.