Guardiola toma uma decisão sobre a possibilidade de treinar a seleção italiana

O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, tomou uma decisão sobre assumir o comando da seleção italiana na próxima fase.

De acordo com diversas reportagens da imprensa, os dirigentes da Federação Italiana de Futebol desejam nomear Guardiola como técnico da Azzurra, sucedendo a Gennaro Gattuso, com o objetivo de trazer a Itália de volta ao cenário mundial.

A seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo nas últimas três edições: 2018, 2022 e 2026, o que levou o futebol italiano a uma grave crise que exige uma solução radical.

De acordo com o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, parece que as chances de Pep Guardiola assumir o cargo de técnico da seleção italiana começaram a diminuir.

Paolo Maldini, diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, havia se encontrado com Guardiola em Barcelona no último fim de semana para avaliar a possibilidade de ele assumir o comando da Azzurra.

O jornal destacou que a reunião não alterou a posição do ex-técnico do Manchester City, que reafirmou seu desejo de tirar um período de descanso após deixar o clube no final da última temporada, preferindo passar tempo com a família e afastar-se das pressões do trabalho.

E esclareceu que a possibilidade de Guardiola mudar de ideia ainda existe, mas o jornal diário considera agora improvável que isso aconteça.