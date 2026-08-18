Um novo documentário revelou os bastidores impressionantes do período mais conturbado da trajetória de Pep Guardiola no Manchester City, registrando momentos de tensão vividos pelo técnico espanhol com seus jogadores, entre eles a desavença com o ex-capitão da equipe, Kyle Walker, e o instante em que ele admitiu ter estado perto de deixar o clube.

De acordo com o que mostrou a série documental produzida pela "Amazon Prime", Guardiola conversou com os jogadores do Manchester City antes do confronto contra o Chelsea, poucos dias após a saída de Walker por empréstimo ao Milan, em janeiro de 2025, expressando sua tristeza diante da forma como a relação do capitão com o clube havia terminado.

Guardiola disse a seus jogadores: "Que coisa triste o que aconteceu com o Kyle", antes de criticar a atitude do defensor inglês, ressaltando que ele poderia ter vindo diretamente a ele e dito que estava cansado ou que desejava viver uma nova experiência.

O técnico espanhol acrescentou: "Você, como capitão, não pode agir da forma como ele agiu, não pode, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas", antes de dirigir a palavra ao restante dos jogadores, questionando: "O que vocês fizeram, meus amigos? O que vocês fizeram com o capitão de vocês?".

O filme não revela claramente a natureza da atitude que irritou Guardiola e o levou a transmitir aquela mensagem, mas outras cenas registram um confronto acalorado entre o técnico e Walker após a derrota do Manchester City para o Liverpool, em dezembro de 2024.

Durante aquela partida, Walker perdeu a bola para Luis Díaz, em um lance que terminou com o Liverpool ganhando um pênalti, antes de Guardiola criticar seu capitão dentro do vestiário, ressaltando que ele precisava compreender a gravidade de perder a bola naquela região.

Guardiola disse a seus jogadores que perder a bola significava sofrer um gol, o que provocou a ira de Walker, que respondeu: "Em toda reunião, eu sou chamado".

E Guardiola respondeu: "Talvez porque você é o capitão", ao que Walker retrucou: "Bom, vocês não queriam que eu fosse o capitão de vocês".

Walker havia sido escolhido por seus companheiros como capitão do Manchester City na temporada 2024-2025, enquanto Kevin De Bruyne, Rúben Dias, Rodri e Bernardo Silva vestiam a braçadeira de capitão em revezamento, como seus substitutos.

A série documental revela que a crise de Walker veio em um momento em que o próprio Guardiola atravessava uma fase extremamente difícil, depois de o Manchester City ter sofrido quatro derrotas consecutivas pela primeira vez na trajetória de seu técnico espanhol, em meio à queda nos resultados da equipe e ao aumento das pressões ao seu redor.

Em uma das cenas, Guardiola admite ter dito à diretoria do clube, após aquela sequência de derrotas, que talvez tivesse chegado ao fim de sua jornada com a equipe, afirmando: "Talvez tenha acabado".

Apesar de o técnico espanhol ter assinado um novo contrato com o Manchester City em novembro de 2024, o filme revela o quão difícil foi a decisão que antecedeu a renovação de seu vínculo com o clube, enquanto Khaldoon Al Mubarak, presidente do conselho de administração, reconheceu que não tinha certeza de sua capacidade de convencer Guardiola a permanecer.

Em outra cena, Guardiola aparece emocionado a ponto de chorar diante de seus jogadores, ressaltando que a renovação de seu contrato não foi em busca de dinheiro nem por vontade de ficar apenas por ficar, mas porque queria continuar lutando com a equipe e recuperar sua capacidade de competir.

O técnico espanhol disse: "Renovei o contrato porque quero estar aqui com vocês, quero vencer uma batalha nesta posição. Não quero sentir como se estivesse indo embora e fugindo de vocês".

E acrescentou: "Se vocês sentirem, primeiro os líderes e depois o restante, que existe um problema, me digam. Isso não mudará em nada o meu amor por todos vocês, nem por um instante. Eu quero lutar, é só isso".

A crise se estendeu ao lado pessoal da vida de Guardiola, já que Manel Estiarte, um dos membros próximos de sua comissão técnica, falou sobre os jogadores terem notado uma mudança evidente no comportamento do técnico durante aquele período, afirmando que ele estava triste e diferente do habitual.

Estiarte disse que os jogadores estavam preocupados com Guardiola, explicando que lhes disse que precisavam ver o ser humano por trás do técnico, diante da difícil situação pessoal que ele atravessava após seu divórcio.

Essas crises ocorreram em uma temporada que terminou com a eliminação do Manchester City da disputa por todos os títulos, tornando a temporada 2024-2025 uma das mais difíceis de Guardiola desde sua chegada ao clube em 2016, especialmente com a longa ausência de Rodri por causa da lesão e com as pressões relacionadas às questões financeiras que o clube enfrentou.

Apesar de todas essas pressões, Guardiola optou por permanecer, transformando a crise que quase o levou a partir em um novo começo em sua trajetória com o Manchester City, enquanto o documentário oferece um retrato raro do técnico espanhol por trás dos holofotes e de um vestiário que testemunhou desavenças, lágrimas e momentos de dúvida sobre o futuro de uma das experiências de comando técnico mais bem-sucedidas da história do futebol inglês.